Путин поручил перевести в рубли платежи за газ для «недружественных стран»

17:41 24 марта Киев, Украина

Президент России Владимир Путин поручил перевести в рубли платежи за газ для стран, признанных «недружественными».

Об этом он заявил на совещании с правительством, передает ТАСС.



«Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты <...> нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли », — сказал он.



Таким образом, добавил президент, Россия отказывается в таких расчетах от «всех скомпрометировавших себя валют». «Поставлять наши товары в Европейский союз, в Соединенные Штаты и получать оплату в долларах, евро, ряде других валют не имеет для нас уже никакого смысла», — подчеркнул он (цитата по «РИА Новости»).