Путин поручил перевести в рубли платежи за газ для «недружественных стран»

Президент России Владимир Путин поручил перевести в рубли платежи за газ для стран, признанных «недружественными».
Об этом он заявил на совещании с правительством, передает ТАСС.
«Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты <...> нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли », — сказал он.
Таким образом, добавил президент, Россия отказывается в таких расчетах от «всех скомпрометировавших себя валют». «Поставлять наши товары в Европейский союз, в Соединенные Штаты и получать оплату в долларах, евро, ряде других валют не имеет для нас уже никакого смысла», — подчеркнул он (цитата по «РИА Новости»).
«Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты <...> нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли », — сказал он.
Таким образом, добавил президент, Россия отказывается в таких расчетах от «всех скомпрометировавших себя валют». «Поставлять наши товары в Европейский союз, в Соединенные Штаты и получать оплату в долларах, евро, ряде других валют не имеет для нас уже никакого смысла», — подчеркнул он (цитата по «РИА Новости»).
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