Путин получил Шнобелевскую премию в категории «Медицинское образование»

14:45 18 Сентябрь Киев, Украина

В Гарвардском университете в США прошла церемения вручения наград Шнобелевской премии.

Президенту России Владимиру Путину , президенту США Дональду Трампу и Александру Лукашенко присудили Шнобелевскую премию в категории «Медицинское образование»

"Им присудили премию «за использование пандемии коронавируса для того, чтобы научить мир тому, что политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем ученые и врачи", - заявил учредитель премии Марк Абрахамс.

Помимо Путина, Лукашенко и Трампа победителями в этой номинации стали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер Великобритании Борис Джонсон, президент Бразилии Жаир Болсонару, премьер Индии Нарендра Моди, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

В этом году наградой лауреатам стал склеенный из листов писчей бумаги куб и копия зимбабвийской банкноты в 10 триллионов местных долларов.