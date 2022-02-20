Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы

12:55 19 Февраль Киев, Украина

Владимир Путин настойчиво продолжает двигаться к военному разрешению возникшего конфликта. Пытаясь обеспечить безопасность страны, он упорно толкает ее в смертельный котел войны. Похоже, что «в борьбе за мир он камня на камне не оставит».

При том, что накопленные вдоль украинской границы военные силы России пока никуда не отходят, недавно они пополнились еще около 7 тысячами военных. О деэскалации говорить рано. Более того, Путин предпринимает меры по усилению своей армии.

Вчера, 18 февраля, президент России Путин завизировал указ о призыве российских граждан, которые пребывают в запасе, на военные сборы в 2022 году. С момента подписания указ вступил в силу.

А это значит, что все пригодные к воинской службе граждане РФ будут призваны, так сказать, «под ружьё», тем самым значительно увеличив численность российской армии.

Прошлые подобные сборы воинов запаса проходили как раз в апреле 2021-го, когда на границе с Украиной тоже сложилась ситуация эскалации военного конфликта.