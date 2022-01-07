Путин подготовил силовиков для "помощи" Беларуси

17:15 27 Август Киев, Украина

По утверждению главы РФ Владимира Путина , президент Беларуси попросил его о содействии российских силовиков, в случае, если ситуация выйдет из-под контроля.

"Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока «экстремистские элементы» не начнут действовать активнее и ситуация не выйдет из-под контроля", – добавил Путин.

По словам Путина, в Москве и в Минске считают, что в настоящее время необходимости в применении российских сил в Беларуси нет.