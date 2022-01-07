Путин подготовил силовиков для "помощи" Беларуси

По утверждению главы РФ Владимира Путина, президент Беларуси попросил его о содействии российских силовиков, в случае, если ситуация выйдет из-под контроля.
По словам Путина, в Москве и в Минске считают, что в настоящее время необходимости в применении российских сил в Беларуси нет.
Он пообещал защитить суверенитет Беларуси согласно договоренностям.
Путин также считает, что Россия ведет себя намного более сдержанно и нейтрально, чем США и Европа. Он выразил надежду на мирное разрешение ситуации в Беларуси, тем более, по его мнению, "ситуация сейчас выравнивается".
Ранее Александр Лукашенко подтвердил, что позвал на белорусское ТВ и даже в президентский пул российских журналистов после массовых увольнений белорусских сотрудников.
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