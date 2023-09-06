Путин "почти наверняка" приказал убить пригожина - ISW

Президент россии владимир путин, вероятнее всего, приказал военному командованию сбить самолет главаря ЧВК "Вагнер" евгения пригожина, чтобы отомстить за унижение после мятежа наемников 24 июня.
Об этом говорится в отчете американского института по изучению войны (ISW).
По словам аналитиков, представители ВС рф, особенно министр обороны сергей шойгу и начальник генштаба генерал армии валерий герасимов, вряд ли казнили бы пригожина без приказа путина.
Об этом говорится в отчете американского института по изучению войны (ISW).
По словам аналитиков, представители ВС рф, особенно министр обороны сергей шойгу и начальник генштаба генерал армии валерий герасимов, вряд ли казнили бы пригожина без приказа путина.
По словам аналитиков, Минобороны россии и кремль уничтожали ЧВК "Вагнер" и ослабляли власть пригожина с момента мятежа – и убийство высшего руководства "Вагнера", вероятно, было последним шагом к ликвидации ЧВК как независимой организации.
В то же время в институте отметили, что пригожин, вероятно, пытался противодействовать уничтожению "Вагнера".
В ISW предполагают, что путин уже некоторое время намеревался казнить пригожина, и что сбитие самолета главаря "вагнеровцев" 23 августа могло быть случайным совпадением, хотя, по словам аналитиков, такой вариант маловероятен.
В то же время, в ISW отметили, что кремль, похоже, создает условия, чтобы снять с путина и российских военных открытую ответственность за убийство пригожина.
Российский инсайдерский источник заявил, что авария самолета, скорее всего, будет оформлена как произошедший на борту террористический акт и депутат госдумы рф евгений попов уже повторил эту версию в российских СМИ.
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