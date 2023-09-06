Путин "почти наверняка" приказал убить пригожина - ISW

09:12 24 августа Киев, Украина





Об этом говорится в отчете американского института по изучению войны (ISW).



По словам аналитиков, представители ВС рф, особенно министр обороны сергей шойгу и начальник генштаба генерал армии валерий герасимов, вряд ли казнили бы пригожина без приказа путина. Президент россии владимир путин , вероятнее всего, приказал военному командованию сбить самолет главаря ЧВК "Вагнер" евгения пригожина , чтобы отомстить за унижение после мятежа наемников 24 июня.Об этом говорится в отчете американского института по изучению войны (ISW).По словам аналитиков, представители ВС рф, особенно министр обороны сергей шойгу и начальник генштаба генерал армии валерий герасимов, вряд ли казнили бы пригожина без приказа путина.

"Вся российская политическая сфера и безопасность, вероятно, рассматривали дальнейшую выживаемость пригожина после восстания ЧВК "Вагнера" как решение путина", - отметили в ISW.

По словам аналитиков, Минобороны россии и кремль уничтожали ЧВК "Вагнер" и ослабляли власть пригожина с момента мятежа – и убийство высшего руководства "Вагнера", вероятно, было последним шагом к ликвидации ЧВК как независимой организации.



В то же время в институте отметили, что пригожин, вероятно, пытался противодействовать уничтожению "Вагнера".



В ISW предполагают, что путин уже некоторое время намеревался казнить пригожина, и что сбитие самолета главаря "вагнеровцев" 23 августа могло быть случайным совпадением, хотя, по словам аналитиков, такой вариант маловероятен.

"Вероятный приказ путина российскому минобороны сбить самолет пригожина, скорее всего, является публичной попыткой восстановить свое господство и отомстить за унижение, которое вооруженное восстание группы ЧВК "Вагнера" 24 июня нанесло путину и российскому минобороны", — говорится в отчете.

В то же время, в ISW отметили, что кремль, похоже, создает условия, чтобы снять с путина и российских военных открытую ответственность за убийство пригожина.

"Росавиация создала специальную комиссию для расследования технического состояния разбившегося самолета, метеорологических условий на маршруте полета, а также диспетчерских служб и наземного радиооборудования. Следствием рф возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта", — говорится в отчете .

Российский инсайдерский источник заявил, что авария самолета, скорее всего, будет оформлена как произошедший на борту террористический акт и депутат госдумы рф евгений попов уже повторил эту версию в российских СМИ.