Путин ответственен за агрессивный курс России - Столтенберг

Путин несет ответственность за все действия российской власти, в том числе многочисленные нарушения международного права и покушения на убийство "неугодных".
Об этом сегодня в Брюсселе во время пресс-конференции накануне встречи министров иностранных дел НАТО, которая начнется во вторник, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Он заметил, что отношения между НАТО и Россией были сложными уже в течение определенного времени из-за поведения самой России, которая нарушает международное право, применяет военную силу против соседей, таких как Грузия и Украина, и несёт ответственность за агрессивные действия против стран Альянса, - за кибернетические атаки и за вмешательство во внутренние политические процессы.
По словам Столтенберга, именно такое поведение России привело к самой большой адаптации Альянса со времен завершения «холодной войны»: усиление сил быстрого реагирования, развертывание боевых групп на Востоке Альянса, к увеличению оборонных расходов и развитию систем кибернетической защиты.
Генсек НАТО заявил о том, что страны-союзницы осуждают такую внешнюю политику России, а также её отношение к собственному народу, включая насилие и репрессии против участников мирных демонстраций и против политических оппонентов.
Вместе с тем, заметил он, НАТО оставляет открытыми каналы для диалога с Россией.
Как сообщалось, после агрессии Российской Федерации против Украины в 2014 году НАТО полностью прекратило сотрудничество с Российской Федерацией в военной сфере, однако поддерживает каналы связи с этой страной для решения возможных конфликтных ситуаций и недоразумений.
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