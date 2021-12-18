Путин ответственен за агрессивный курс России - Столтенберг

17:45 22 Март Киев, Украина

Путин несет ответственность за все действия российской власти, в том числе многочисленные нарушения международного права и покушения на убийство "неугодных".

Об этом сегодня в Брюсселе во время пресс-конференции накануне встречи министров иностранных дел НАТО , которая начнется во вторник, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Президент Путин в конце концов несёт ответственность за все действия, которые предпринимает российское государство. Мы видели этот путь агрессивного поведения, включая попытку целенаправленного убийства оппонентов. Мы в НАТО очень обеспокоены сообщениями о том, что Россия обещает вознаграждение за убийство военнослужащих НАТО в Афганистане. Поэтому, всё это вместе, - этот курс и такое поведение, - неприемлемы», - подчеркнул Столтенберг в ответ на вопрос прессы, согласен ли он с оценкой, прозвучавшей от президента США о том, что Путин является «убийцей».

Он заметил, что отношения между НАТО и Россией были сложными уже в течение определенного времени из-за поведения самой России, которая нарушает международное право, применяет военную силу против соседей, таких как Грузия и Украина, и несёт ответственность за агрессивные действия против стран Альянса, - за кибернетические атаки и за вмешательство во внутренние политические процессы.

По словам Столтенберга, именно такое поведение России привело к самой большой адаптации Альянса со времен завершения «холодной войны»: усиление сил быстрого реагирования, развертывание боевых групп на Востоке Альянса, к увеличению оборонных расходов и развитию систем кибернетической защиты.



Генсек НАТО заявил о том, что страны-союзницы осуждают такую внешнюю политику России, а также её отношение к собственному народу, включая насилие и репрессии против участников мирных демонстраций и против политических оппонентов.



Вместе с тем, заметил он, НАТО оставляет открытыми каналы для диалога с Россией.

«Мы будем оставаться твердыми и сильными, но в то же время будем продолжать соблюдать наш двуединый подход: сдерживание и оборона, и диалог. Потому что мы должны говорить с Россией. Мы стремимся к лучшим отношениям с Россией, но, даже если это не удается, мы должны поддерживать с ней даже сложные отношения, как с соседом. Это включает контроль над вооружением. Я приветствую, что, несмотря на все трудности и напряжение, США и Россия смогли согласовать продление нового договора START (СНО - Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений), который является очень важным документом в сфере контроля над вооружениями», - подчеркнул Столтенберг.

Как сообщалось, после агрессии Российской Федерации против Украины в 2014 году НАТО полностью прекратило сотрудничество с Российской Федерацией в военной сфере, однако поддерживает каналы связи с этой страной для решения возможных конфликтных ситуаций и недоразумений.