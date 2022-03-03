Путин объявил о выходе из Договора об открытом небе

11:23 07 Июнь Киев, Украина

Владимир Путин сегодня, 7 июня подписал закон, в соответствии с которым Россия снимает с себя все обязательства по Договору об открытом небе.

Данный документ опубликован на портале правовой информации РФ.



Отметим, Путин денонсировал договор за неделю до встречи с президентом США джо Байденом.



19 мая закон был принят Госдумой РФ.



Напомним, 22 ноября прошлого года о выходе из Договора по открытому небу объявили в США. Причиной этого там назвали то, что Россия не выполняет своих обязательств по нему.



Договор по открытому небу был подписан в 1992 году представителями 23 стран-членов ОБСЕ. В настоящий момент число участников документа достигло 34, включая США и Россию. В рамках соглашения стороны могут проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга, а также использовать фото- и видеосъемку.