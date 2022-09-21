Путин объявил о мобилизации в стране

09:39 21 сентября Киев, Украина

Президент рф владимир путин заявил, что в россии будет объявлена частичная мобилизация.

Он сделал такое заявление в ходе экстренного обращения к россиянам , показанного утром 21 сентября.

«Для защиты нашей родины и целостности считаю необходимым поддержать частичную мобилизацию», — заявил президент (цитата местного телеканала).

Глава страны уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. Трансляция заседания велась на местном телеканале.



Ранее госдума одобрила сразу в трех чтениях поправки в Уголовный кодекс рф и включила в него понятия «мобилизация» и «военное время». Теперь за отказ от участия в военных или боевых действиях будут лишать свободы на срок от двух до трех лет (ч. 2.1 статьи 332 УК).