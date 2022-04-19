Путин о вкладе российских миротворцев в стабилизацию обстановки в Нагорном Карабахе

20:15 20 ноября Киев, Украина

Мирное решение карабахского конфликта имеет большое значение для России, как многонациональной страны, в которой проживают и армяне, и азербайджанцы.





"Для нас, для России конфликты подобного рода и их урегулирование представляют особое значение, для нас это не пустые слова, имея в виду, что в России проживают миллионы армян и азербайджанцев", - сказал Путин.



По словам президента РФ, обстановка в Карабахе в целом стабилизировалась, указав на "четкую и слаженную работу российских миротворцев".



В свою очередь министр обороны РФ Сергей



Он сказал, что в район конфликта были переброшены подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады, составляющей основу миротворческих сил.



"Всего совершено 250 самолеторейсов, перевезены 1960 человек и 552 единицы техники", - уточнил Шойгу.



Глава Минобороны РФ добавил, что Лачинский коридор, связывающий Армению и Нагорных Карабах, полностью разминирован.



"Полностью разминирован и очищен от взрывоопасных предметов и уничтоженной в ходе боевых действий техники Лачинский коридор и участок дороги до Степанакерта (Ханкенди) протяженностью 28 километров", - сказал Шойгу.



По Лачинскому коридору с 17 ноября открыто безопасное движение гражданского автотранспорта, отметил Шойгу. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 20 ноября."Для нас, для России конфликты подобного рода и их урегулирование представляют особое значение, для нас это не пустые слова, имея в виду, что в России проживают миллионы армян и азербайджанцев", - сказал Путин.По словам президента РФ, обстановка в Карабахе в целом стабилизировалась, указав на "четкую и слаженную работу российских миротворцев".В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российский миротворческий контингент завершил развертывание в Нагорном Карабахе и приступил к выполнению поставленных задач.Он сказал, что в район конфликта были переброшены подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады, составляющей основу миротворческих сил."Всего совершено 250 самолеторейсов, перевезены 1960 человек и 552 единицы техники", - уточнил Шойгу.Глава Минобороны РФ добавил, что Лачинский коридор, связывающий Армению и Нагорных Карабах, полностью разминирован."Полностью разминирован и очищен от взрывоопасных предметов и уничтоженной в ходе боевых действий техники Лачинский коридор и участок дороги до Степанакерта (Ханкенди) протяженностью 28 километров", - сказал Шойгу.По Лачинскому коридору с 17 ноября открыто безопасное движение гражданского автотранспорта, отметил Шойгу.



"Дальнейшая задача по соблюдению режима прекращения огня на 23 наблюдательных постах. Для руководства миротворческой операции развернута система управления, позволяющая оперативно реагировать на изменения обстановки. Генштабом организовано взаимодействие и установлены прямые каналы связи с военными ведомствами Азербайджана и Армении", - отметил Шойгу.



Кроме того, командующий миротворческим контингентом РФ Рустам Мурадов сообщил об отдельных мелких инцидентах в Карабахе.



"Нарушений режима прекращения огня и провокаций не отмечено. Отдельные мелкие инциденты урегулируются представителями миротворческого контингента на местах", - сказал Мурадов.