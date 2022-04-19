Путин о вкладе российских миротворцев в стабилизацию обстановки в Нагорном Карабахе

20:15 20 ноября Киев, Украина

Мирное решение карабахского конфликта имеет большое значение для России, как многонациональной страны, в которой проживают и армяне, и азербайджанцы.
 
Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 20 ноября.

"Для нас, для России конфликты подобного рода и их урегулирование представляют особое значение, для нас это не пустые слова, имея в виду, что в России проживают миллионы армян и азербайджанцев", - сказал Путин.

По словам президента РФ, обстановка в Карабахе в целом стабилизировалась, указав на "четкую и слаженную работу российских миротворцев".

В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российский миротворческий контингент завершил развертывание в Нагорном Карабахе и приступил к выполнению поставленных задач.

Он сказал, что в район конфликта были переброшены подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады, составляющей основу миротворческих сил.

"Всего совершено 250 самолеторейсов, перевезены 1960 человек и 552 единицы техники", - уточнил Шойгу.

Глава Минобороны РФ добавил, что Лачинский коридор, связывающий Армению и Нагорных Карабах, полностью разминирован.

"Полностью разминирован и очищен от взрывоопасных предметов и уничтоженной в ходе боевых действий техники Лачинский коридор и участок дороги до Степанакерта (Ханкенди) протяженностью 28 километров", - сказал Шойгу.

По Лачинскому коридору с 17 ноября открыто безопасное движение гражданского автотранспорта, отметил Шойгу.
 
Фото: Российские миротворцы в Карабахе

"Дальнейшая задача по соблюдению режима прекращения огня на 23 наблюдательных постах. Для руководства миротворческой операции развернута система управления, позволяющая оперативно реагировать на изменения обстановки. Генштабом организовано взаимодействие и установлены прямые каналы связи с военными ведомствами Азербайджана и Армении", - отметил Шойгу.

Кроме того, командующий миротворческим контингентом РФ Рустам Мурадов сообщил об отдельных мелких инцидентах в Карабахе.

"Нарушений режима прекращения огня и провокаций не отмечено. Отдельные мелкие инциденты урегулируются представителями миротворческого контингента на местах", - сказал Мурадов.