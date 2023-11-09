Путин не будет делать войну в Украине центральной темой предвыборной кампании - ISW

Владимир путин не планирует делать войну в Украине центральной темой своей предстоящей президентской кампании в следующем году, сообщает аналитический центр "Институт изучения войны".
Согласно анализу, президент россии, владимир путин, скорее всего, будет избегать акцентирования внимания на военных действиях в Украине в ходе своей кампании в 2024 году. Вместо этого он будет сконцентрирован на обеспечении видимости стабильности в россии и высказывании критики по отношению к Западу.
Аналитики отмечают, что в период избирательной кампании путин будет представлять собой лидера, который сделал россию "островом спокойствия". Они также отмечают рост популярности путина после его выступлений, в которых он критикует Запад. Государственные средства массовой информации в россии будут поощрять эту позицию, акцентируя внимание на том, что Западные страны сталкиваются с трудностями и предполагаемой неспособностью США одновременно поддерживать Украину и Израиль.
Согласно аналитикам Института изучения войны, обсуждение войны в Украине в ходе избирательной кампании вероятно будет иметь место только в случае "очень существенных российских успехов" на фронте.
Анализ также указывает на то, что пропутинская партия "единая россия" пришла к выводу о том, что использование войны в Украине в ходе выборов этого года может оказаться контрпродуктивным. Однако это не означает, что позиции путина и "единой россии" в российской политике будут подвергаться угрозе в ходе предстоящих выборов.
Согласно анализу, президент россии, владимир путин, скорее всего, будет избегать акцентирования внимания на военных действиях в Украине в ходе своей кампании в 2024 году. Вместо этого он будет сконцентрирован на обеспечении видимости стабильности в россии и высказывании критики по отношению к Западу.
Аналитики отмечают, что в период избирательной кампании путин будет представлять собой лидера, который сделал россию "островом спокойствия". Они также отмечают рост популярности путина после его выступлений, в которых он критикует Запад. Государственные средства массовой информации в россии будут поощрять эту позицию, акцентируя внимание на том, что Западные страны сталкиваются с трудностями и предполагаемой неспособностью США одновременно поддерживать Украину и Израиль.
Согласно аналитикам Института изучения войны, обсуждение войны в Украине в ходе избирательной кампании вероятно будет иметь место только в случае "очень существенных российских успехов" на фронте.
Анализ также указывает на то, что пропутинская партия "единая россия" пришла к выводу о том, что использование войны в Украине в ходе выборов этого года может оказаться контрпродуктивным. Однако это не означает, что позиции путина и "единой россии" в российской политике будут подвергаться угрозе в ходе предстоящих выборов.
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