Путин назвал Си Цзиньпина "дорогим другом" и заявил о своем личном присутствии на Олимпийских играх

07:55 16 Декабрь Киев, Украина





Видеозвонок состоялся через несколько дней после того, как министры иностранных дел G7 обсудили ситуацию на украинских границах и репрессивные меры Пекина в Гонконге и Синьцзяне.



«В феврале мы, наконец, сможем встретиться лично в Пекине», - сказал Путин в ходе беседы, назвав китайского диктатора своим «дорогим другом».



Напомним, Соединенные Штаты, Великобритания, Канада и Австралия не направляют политических представителей на Олимпийские игры из-за жестокого обращения Китая с уйгурами и другими преимущественно мусульманскими меньшинствами в Синьцзяне. Президент Владимир Путин во время телефонного разговора с китайским лидером Си Цзиньпином отметил "образцовые" российско-китайские отношения и подтвердил, что примет участие в Олимпийских играх в Пекине.Видеозвонок состоялся через несколько дней после того, как министры иностранных дел G7 обсудили ситуацию на украинских границах и репрессивные меры Пекина в Гонконге и Синьцзяне.«В феврале мы, наконец, сможем встретиться лично в Пекине», - сказал Путин в ходе беседы, назвав китайского диктатора своим «дорогим другом».Напомним, Соединенные Штаты, Великобритания, Канада и Австралия не направляют политических представителей на Олимпийские игры из-за жестокого обращения Китая с уйгурами и другими преимущественно мусульманскими меньшинствами в Синьцзяне.



Пекин и Москва осудили дипломатический бойкот, а в среду Путин заявил, что оба лидера выступают против «любых попыток политизировать спорт и олимпийское движение».



Отметим, что в 2014 года российские спортсмены были замечены в использовании допинга, в связи с чем Россиии запретили участвовать в международных соревнованиях.



Российским официальным лицам, включая Путина, запрещено посещать международные соревнования без приглашения главы государства принимающей страны. Си пригласил Путина присутствовать.



И Китай, и Россия увидели, что их отношения с западными странами ухудшились в последние годы, и стремятся создать единый фронт.



В среду Путин сказал Си, что «между нашими странами сформировалась новая модель сотрудничества», которая включает «решимость превратить нашу общую границу в пояс вечного мира и добрососедства».

«Считаю эти отношения реальной моделью межгосударственного сотрудничества в 21 веке», - сказал российский лидер.