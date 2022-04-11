Путин написал статью на тему исторического единства российского и украинского народов

На сайте Кремля появилась статья президента РФ Владимира Путина, где он рассуждает об историческом единстве русских и украинцев.
Текст состоит из трех условных частей: подробного исторического экскурса, описания раскола между Украиной и Россией в 2013 году и приглашения нашей страны к диалогу с РФ.
В первой части российский лидер называет украинцев, русских и белорусов наследниками Киевской Руси, у которых был общий язык – древнерусский, и общая вера – православие.
Далее он размышляет, из-за чего произошло ослабление великого государства: нашествие Батыя, зависимость северо-восточной Руси от ордынцев и включение южных и западных земель в состав Великого Княжества Литовского. Впоследствии оно заключило с Польским Королевством Люблинскую унию – таким образом появилась Речь Посполитая. Глава РФ считает переломным моментом в истории попытку Богдана Хмельницкого добиться автономии от Речи Посполитой.
Несмотря на то, что наследники Хмельницкого "отлагались" от Москвы, Путин называет эту войну освободительной.
Он также приводит свою версию происхождения названия "Украина" – от слова "окраина", которое встречается в письменных источниках XII века. "А слово "украинец", если судить также по архивным документам, первоначально означало пограничных служилых людей, обеспечивавших защиту внешних рубежей".
Путин заявляет, что земли в составе Речи Посполитой находились под социальным и религиозным гнетом. А те, которые были "под защитой единого государства", наоборот, активно развивались.
Российский президент также утверждает, что "малороссы" достигали в России высот политической, дипломатической и военной карьеры. То же самое происходило в советский период.
Во второй части российский лидер напомнил, что в 1991-2013 годах Украина сэкономила за счет низких цен на газ для своего бюджета 82 млрд долларов.
Путин считает, что у Украины был большой потенциал, в частности в инфраструктуре, газотранспортной системе, судо-, авиа- и ракетостроении, а также научные и инженерные школы мирового уровня. Проанализировав упадок последних лет, он сделал вывод, что Украина – беднейшая страна Европы.
В третьей части президент России призвал обратить внимание, как живут этнически близкие государства – США и Канада, Германия и Австрия. Он уверен, что подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с Россией.
В заключение глава РФ заверил, что его государство никогда не было и не будет "анти-Украиной".
В первой части российский лидер называет украинцев, русских и белорусов наследниками Киевской Руси, у которых был общий язык – древнерусский, и общая вера – православие.
Далее он размышляет, из-за чего произошло ослабление великого государства: нашествие Батыя, зависимость северо-восточной Руси от ордынцев и включение южных и западных земель в состав Великого Княжества Литовского. Впоследствии оно заключило с Польским Королевством Люблинскую унию – таким образом появилась Речь Посполитая. Глава РФ считает переломным моментом в истории попытку Богдана Хмельницкого добиться автономии от Речи Посполитой.
Несмотря на то, что наследники Хмельницкого "отлагались" от Москвы, Путин называет эту войну освободительной.
Он также приводит свою версию происхождения названия "Украина" – от слова "окраина", которое встречается в письменных источниках XII века. "А слово "украинец", если судить также по архивным документам, первоначально означало пограничных служилых людей, обеспечивавших защиту внешних рубежей".
Путин заявляет, что земли в составе Речи Посполитой находились под социальным и религиозным гнетом. А те, которые были "под защитой единого государства", наоборот, активно развивались.
Российский президент также утверждает, что "малороссы" достигали в России высот политической, дипломатической и военной карьеры. То же самое происходило в советский период.
Во второй части российский лидер напомнил, что в 1991-2013 годах Украина сэкономила за счет низких цен на газ для своего бюджета 82 млрд долларов.
Путин считает, что у Украины был большой потенциал, в частности в инфраструктуре, газотранспортной системе, судо-, авиа- и ракетостроении, а также научные и инженерные школы мирового уровня. Проанализировав упадок последних лет, он сделал вывод, что Украина – беднейшая страна Европы.
В третьей части президент России призвал обратить внимание, как живут этнически близкие государства – США и Канада, Германия и Австрия. Он уверен, что подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с Россией.
В заключение глава РФ заверил, что его государство никогда не было и не будет "анти-Украиной".
В Офисе президента Украины отреагировали на "творчество" Путина.
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