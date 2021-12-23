Путин намерен выслать из страны всех нелегалов

15:46 16 Апрель Киев, Украина

Согласно указу президента России Владимира Путина, территорию РФ до 15 июня должны добровольно покинуть все находящиеся на ней нелегальные мигранты.



Об этом заявил замглавы МВД РФ Александр Горовой.



По словам чиновника, граждане, которые нелегально находятся в России, должны до 15 июня покинуть страну. По оценке МВД, в России "задержались" 152 тыс. граждан Украины, 332 тыс. граждан Узбекистана, 247 тыс. - из Таджикистана и так далее.



"Если мы с вами эту численность до 15 июня не уберем, как того подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ", - отметил Горовой.