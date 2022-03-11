19:38 11 Март Киев, Украина

После двух недель войны президент России Владимир Путин начал репрессии против своего любимого ведомства — ФСБ . По сведениям журналистов Андрея Солдатова и Ирины Бороган, под удар попала так называемая 5-я служба ФСБ. Ее руководство, по утверждению источников Солдатова и Бороган, отправлено под домашний арест. Официального подтверждения этих сведений нет.

Об этом сообщает международное русскоязычное издание Медуза



5-я служба (официальное название — Служба оперативной информации и международных связей) курирует связи ФСБ с зарубежными партнерами, в том числе с американскими ведомствами. Внутри службы существует печально известный Департамент оперативной информации (ДОИ), который выполняет функции внешней разведки ФСБ.



ФСБ получила право проводить операции за границей в конце 1990-х, когда Владимир Путин был директором этой спецслужбы. Тогда же внутри ФСБ сформировали новое управление, которому поручили проводить разведывательные операции на территории бывшего СССР.



Когда «цветные революции» привели к тому, что многие прокремлевские лидеры на постсоветском пространстве потеряли власть, перед управлением поставили задачу — сделать все, чтобы удержать эти страны в сфере влияния России.



В 2004 году управление повысили в статусе, преобразовав в полноценный департамент — Департамент оперативной информации. Вскоре у него появился новый руководитель — Сергей Беседа, ранее служивший в отделе ФСБ, курировавшем администрацию президента России, где у него были прекрасные связи. Вскоре офицеров ДОИ начали замечать в Беларуси, Молдове и Абхазии. Оказалось, что там их главной задачей был не классический шпионаж, а поддержка прокремлевских кандидатов на местных выборах. Однако именно Украина на всем постсоветском пространстве занимала особое место в приоритетах ДОИ.



В июне 2010 года была получена информацию, что появился сайт с говорящим названием lubyanskayapravda.com («Лубянская правда»), где выложены секретные документы ФСБ. Среди разных отчетов спецслужбы там были опубликованы рапорты ДОИ, адресованные непосредственно Путину. В одном из них говорилось о документе, который был сфальсифицирован для подрыва отношений между Украиной и Туркменистаном. Речь шла о фальшивом отчете украинских спецслужб по финансированию туркменской оппозиции. Это было классическое активное мероприятие ФСБ: ДОИ слил фальшивый отчет в украинские СМИ, а дальше произошло нечто непредвиденное: российская разведка (СВР) приняла этот отчет за подлинный и доложила о нем в Кремль.



Беседа явно гордился собой, когда описывал случившееся в своем рапорте на имя первого лица.



В апреле 2014 года украинский МИД направил российским коллегам запрос на допрос Беседы. В Киеве утверждали, что он находился в Украине 20-21 февраля, во время революции на Майдане. Украинские власти сочли это важным в рамках расследования преступлений, совершенных во время массовых акций в Киеве в период 18-22 февраля 2014 года (имеется в виду силовой разгон протестующих с применением огнестрельного оружия, в результате которого погибли люди, — прим ред).



В ФСБ были вынуждены подтвердить, что Сергей Беседа действительно находился в Киеве 20-21 февраля. Но там утверждали, что он приезжал только для того, чтобы проверить уровень защиты российского посольства — это версия, в которую никто не поверил. С 2014 года Беседа находится в санкционных списках США и Евросоюза.



Однако эта история никак не повлияла на позиции 5-й службы: оперативники ДОИ по-прежнему собирали разведывательную информацию в Украине, вербовали источников и вели подрывную деятельность.



Именно 5-я служба отвечала за предоставление Владимиру Путину информации о политических событиях в Украине накануне вторжения. И похоже, через две недели войны до Путина наконец дошло, что его попросту ввели в заблуждение: 5-я служба, боясь разозлить руководителя, просто снабжала его тем, что он сам хотел услышать.



Сейчас источники Медузы сообщают, что генерал Беседа и его заместитель помещены под домашний арест. Среди причин называют нецелевое использование средств, выделенных на операции, а также плохую разведывательную информацию. И действительно: разведка у кадрового разведчика Путина, как оказалось, поставлена из рук вон плохо.