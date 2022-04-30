Путин может обратиться к россиянам 9 мая с речью о новой войне - The Daily Mail

Не секрет, что для хозяина Кремля 9 мая – сакральная дата, к которой он ведет собственную подготовку. Владимир Путин может воспользоваться российским парадом Победы 9 мая, чтобы объявить о массовой мобилизации своих резервов для решающего удара по Украине. Об этом в пятницу, 29 апреля, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает Daily Mail.
Он допустил, что российский президент может объявить новую войну мировым "нацистам" на параде, посвященном окончанию участия России во Второй мировой войне в Москве.
В то же время, Уоллес отметил, что у него нет точных сведений о том, что Путин намерен сделать такое заявление, однако, учитывая риторику Путина, он допускает, что такое возможно.
При этом Уоллес призвал помочь украинцам.
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