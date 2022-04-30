Путин может обратиться к россиянам 9 мая с речью о новой войне - The Daily Mail

08:13 30 апреля Киев, Украина

Не секрет, что для хозяина Кремля 9 мая – сакральная дата, к которой он ведет собственную подготовку. Владимир Путин может воспользоваться российским парадом Победы 9 мая, чтобы объявить о массовой мобилизации своих резервов для решающего удара по Украине. Об этом в пятницу, 29 апреля, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает Daily Mail.

Он допустил, что российский президент может объявить новую войну мировым "нацистам" на параде, посвященном окончанию участия России во Второй мировой войне в Москве.

"Я не удивлюсь, что он, вероятно, собирается объявить, что "сейчас мы находимся в состоянии войны с нацистами всего мира, и нам необходимо провести массовую мобилизацию русского народа", - сказал Уоллес. "Путин, потерпевший неудачу почти во всех целях, может попытаться консолидировать то, что у него есть и просто стать своего рода раковой опухолью внутри страны", - добавил он.

В то же время, Уоллес отметил, что у него нет точных сведений о том, что Путин намерен сделать такое заявление, однако, учитывая риторику Путина, он допускает, что такое возможно.

"Я думаю, что он попытается отказаться от своей "специальной операции". Он раскатывал поле, готовя почву для того, чтобы сказать: Смотрите, теперь это война против нацистов, и мне нужно больше людей. Мне нужно больше русского пушечного мяса", - сказал Уоллес.

При этом Уоллес призвал помочь украинцам.