17:08 08 февраля Киев, Украина

Международная группа приостановила уголовное расследование по делу о крушении боинга MH17 , сбитого в июле 2014 года российской ракетой из ЗРК «Бук» со стороны поселка Первомайский в "ДНР". Следователи не смогли установить личности членов экипажа, управлявших ракетным комплексом, и не нашли доказательств для возбуждения нового дела.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на прокуратуру Нидерландов.

Прокурор Дигна ван Бётцелаер заявила, что расследование достигло предела, все версии исчерпаны.



Согласно отчету прокуроров, существуют убедительные свидетельства того, что решение о поставке ракетного комплекса «Бук» украинским боевикам мог принимать лично президент россии владимир путин. Впоследствии «Бук» использовали для того, чтобы сбить самолет MH17. Однако несмотря на то, что было обнаружено много новых доказательств, на данный момент они недостаточно конкретны, чтобы начать новое расследование в отношении определенных лиц.



Во время пресс-конференции была опубликована запись, которую следователи представили как разговор путина с руководителем так называемой "ЛНР" игорем плотницким в ноябре 2017-го. Во время звонка путин спрашивал у плотницкого, как тот оценивает «военную составляющую». плотницкий ответил, что на «достаточно хорошей высоте». Также путин упомянул в разговоре об инициативе виктора медведчука по обмену пленными.

В ноябре 2022 года суд в Гааге по результатам расследования, которое длилось 2,5 года, установил, что в момент крушения Боинга MH17 рф отдавала приказы сепаратистам и контролировала территорию "ДНР". В июне была принята резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы «Обеспечение ответственности за сбитый рейс МН17», в которой также говорилось о российской ракете «Бук». Согласно докладу ПАСЕ, российские власти все это время распространяли дезинформацию, в том числе противоречивые версии событий, чтобы создать путаницу.



Боинг-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), сбили в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли. Совместное расследование Bellingcat и The Insider позволило установить ключевых подозреваемых по этому делу с позывными «Орион» и «Дельфин». «Дельфином» оказался генерал-полковник николай федорович ткачев, главный инспектор Центрального военного округа россии. А «Орионом» — действующий генерал ГРУ олег владимирович иванников, он же экс-министр обороны Южной Осетии Андрей Лаптев, руководивший действиями российских войск на территории Украины и среди прочего командовавший ЧВК "Вагнера".



Одним из четырех обвиняемых в деле о крушении является экс-министр обороны «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков). Также судят экс-главу контрразведки "ДНР" сергея дубинского и его подчиненных олега пулатова и украинца леонида харченко. В ноябре суд в Нидерландах признал гиркина виновным в крушении, он был объявлен в международный розыск. Известно, что гиркин контактировал с экс-помощником президента россии владиславом сурковым. Никто из обвиняемых лично на заседаниях не присутствует, их судят заочно.