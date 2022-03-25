Путин лично одобрил участие Абрамовича в переговорах с Украиной — Financial Times

Президент Владимир Путин лично одобрил участие миллиардера Романа Абрамовича в российско-украинских переговорах, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника.
По словам трех собеседников издания, получив поддержку Путина, Абрамович встретился с высокопоставленным чиновником из офиса украинского президента Владимира Зеленского, чтобы помочь организовать переговоры.
Как отмечает FT, поддержка Путина указывает на то, что Абрамович искал одобрения на самом высоком уровне, и противоречит заявлениям самого бизнесмена о том, что он никогда не принадлежал ближайшему окружению российского президента. Западные должностные лица, по данным газеты, ставят под сомнение участие Абрамовича в организации переговоров. А некоторые из них предполагают, что он преувеличивал свое участие в процессе, чтобы избежать санкций, отмечает издание.
Давид Арахамия, участник переговоров со стороны Украины и глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде, рассказал FT, что встретил Абрамовича в Гомеле во время первого раунда переговоров. «Я могу подтвердить, что Абрамович активно участвует в мирных переговорах», — отметил он, добавив, что миллиардер «включился в этот процесс через международное еврейское сообщество».
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о том, что Абрамович получил одобрение Путина, но подтвердил, что бизнесмен участвовал в организации переговоров.
В последние недели Абрамович, по словам источников, сфокусировался на гуманитарных проблемах и попытках устроить встречи с зарубежными посредниками. Он встретился с экс-канцлером ФРГ Герхардом Шредером в Москве, также его частный самолет побывал в Израиле и Турции, чьи лидеры включены в переговоры в качестве посредников, пишет FT. Впрочем, пресс-секретарь израильского премьера Нафтали Беннета отрицает, что Абрамович сыграл какую-либо роль в обеспечении участия Израиля.
«Он пытается сделать все, что в его силах», — отметил источник, близкий к миллиардеру. Представитель Абрамовича отказался комментировать переговоры и участие в них Абрамовича — из соображений успешности процесса.
По словам трех собеседников издания, получив поддержку Путина, Абрамович встретился с высокопоставленным чиновником из офиса украинского президента Владимира Зеленского, чтобы помочь организовать переговоры.
Как отмечает FT, поддержка Путина указывает на то, что Абрамович искал одобрения на самом высоком уровне, и противоречит заявлениям самого бизнесмена о том, что он никогда не принадлежал ближайшему окружению российского президента. Западные должностные лица, по данным газеты, ставят под сомнение участие Абрамовича в организации переговоров. А некоторые из них предполагают, что он преувеличивал свое участие в процессе, чтобы избежать санкций, отмечает издание.
Давид Арахамия, участник переговоров со стороны Украины и глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде, рассказал FT, что встретил Абрамовича в Гомеле во время первого раунда переговоров. «Я могу подтвердить, что Абрамович активно участвует в мирных переговорах», — отметил он, добавив, что миллиардер «включился в этот процесс через международное еврейское сообщество».
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о том, что Абрамович получил одобрение Путина, но подтвердил, что бизнесмен участвовал в организации переговоров.
В последние недели Абрамович, по словам источников, сфокусировался на гуманитарных проблемах и попытках устроить встречи с зарубежными посредниками. Он встретился с экс-канцлером ФРГ Герхардом Шредером в Москве, также его частный самолет побывал в Израиле и Турции, чьи лидеры включены в переговоры в качестве посредников, пишет FT. Впрочем, пресс-секретарь израильского премьера Нафтали Беннета отрицает, что Абрамович сыграл какую-либо роль в обеспечении участия Израиля.
«Он пытается сделать все, что в его силах», — отметил источник, близкий к миллиардеру. Представитель Абрамовича отказался комментировать переговоры и участие в них Абрамовича — из соображений успешности процесса.
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