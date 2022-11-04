Путин изменил верхний возрастной предел для высших чиновников

Руководители российских силовых ведомств, а также аппарата Совета Федерации и Госдумы смогут сохранить за собой свой пост до 70 лет. Соответствующий закон, который подписал президент владимир путин, опубликован на интернет-портале правовой информации.
Предельный возраст госслужащего в россии ограничен 65 годами. Закон разрешает руководителям главной группы должностей гражданской службы в федеральных органах исполнительной власти (ФНС, ФСИН, ФССП, Росздравнадзор, Россельхознадзор, Роскомнадзор и другие) оставаться на своей должности до 70 лет.
Закон не распространяется на чиновников, которых назначил лично владимир путин. В их отношении уже действует норма, принятая в 2021 году: для госслужащих, назначаемых на должности президентом ограничения по возрасту снимаются. Законопроект в парламент вносил путин «в целях повышения эффективности регулирования государственной гражданской службы».
В ноябре 2021 года путин убрал предельный возраст для генералов армии, маршалов и адмиралов флота. Генерал-полковникам и адмиралам разрешили служить до 70 лет. В пояснительной записке говорилось, что в некоторых случаях возникает потребность в продлении контракта опытными и высококвалифицированными военными. Ранее все офицеры высших чинов могли состоять на службе, как и гражданские чиновники, только до 65 лет.
Предельный возраст госслужащего в россии ограничен 65 годами. Закон разрешает руководителям главной группы должностей гражданской службы в федеральных органах исполнительной власти (ФНС, ФСИН, ФССП, Росздравнадзор, Россельхознадзор, Роскомнадзор и другие) оставаться на своей должности до 70 лет.
Закон не распространяется на чиновников, которых назначил лично владимир путин. В их отношении уже действует норма, принятая в 2021 году: для госслужащих, назначаемых на должности президентом ограничения по возрасту снимаются. Законопроект в парламент вносил путин «в целях повышения эффективности регулирования государственной гражданской службы».
В ноябре 2021 года путин убрал предельный возраст для генералов армии, маршалов и адмиралов флота. Генерал-полковникам и адмиралам разрешили служить до 70 лет. В пояснительной записке говорилось, что в некоторых случаях возникает потребность в продлении контракта опытными и высококвалифицированными военными. Ранее все офицеры высших чинов могли состоять на службе, как и гражданские чиновники, только до 65 лет.
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