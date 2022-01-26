Путин «играет в покер, а не в шахматы», — бывший глава британской разведки

09:10 26 Январь Киев, Украина

Почему президент РФ Владимир Путин не отпустит Украину? По словам бывшего главы британского агентства внешней разведки МИ-6 Алекса Янгера, нет сценария, по которому глава Кремля мог бы отступить таким образом, чтобы оправдать ожидания, которые сам же создал.



Во вторник британские официальные лица заявили, что элементы «российского военного контингента» уже действуют на территории Украины.

«Нам становится известно о значительном количестве лиц, которые, по оценкам, связаны с операциями российских войск и в настоящее время находятся на Украине», — заявил министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи.

Его высказывания совпали с заявлением СБУ Украины о том, что она разгромила группу диверсантов, готовивших серию дестабилизирующих атак вдоль границ Украины. В СБУ заявили, что диверсанты «координируемые российскими спецслужбами» намеревались атаковать инфраструктуру, .



На прошлой неделе Пентагон обвинил Россию в подготовке нападения на Украину и планировании операции под ложным флагом для его оправдания.

«Россия заранее подготовил группу оперативников для проведения того, что мы называем операцией под ложным флагом, операция была разработана так, чтобы стать предлогом для вторжения в Украину», — заявил представитель Пентагона Джон Кирби. журналисты в Вашингтоне.

Российские официальные лица отрицают какие-либо планы вторжения в Украину, несмотря на то, что они наращивают вооруженные силы вдоль границ своего соседа, где, по оценкам министерства обороны Украины, дислоцировано 127 000 военнослужащих. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отверг обвинения в том, что Россия планирует начать наступление, назвав их «истерией».



Но по мере роста напряженности в Восточной Европе некоторые западные дипломаты и аналитики опасаются, что геополитическая конфронтация приближается к моменту, когда избежать конфликта будет невозможно, и Путин, возможно, загнал себя в положение, при котором у него нет возможности свернуть с пути и не потерять лицо.



Путин давно, похоже, настроен бросить вызов результатам холодной войны и стремится восстановить российскую сферу влияния в Восточной Европе. Сохранение влияния на Украину и недопущение вступления страны в НАТО являются ключевыми элементами этого проекта.

«Владимир Путин считает нынешнюю архитектуру безопасности неприемлемой и опасной для России. Это неприемлемо, потому что это свидетельствует об ужесточении военных, политических и экономических отношений между Украиной и Западом, а Путин считает Запад принципиально враждебным России», — считают Лиана Фикс и Майкл Киммейдж из Немецкого фонда Маршалла, вашингтонского на базе исследовательской группы.

Дрейф Украины в сторону Запада уже давно раздражает российского лидера. В 2008 году Путин сказал тогдашнему президенту США Джорджу Бушу: «Вы должны понять, Джордж, что Украина — это даже не страна». С тех пор он не изменил своего мнения. После аннексии Крыма и усиления сепаратистской агитации, поощряемой Кремлем на востоке Украины, Путин сказал: «Русские и украинцы — один народ. Киев – мать городов русских. Древняя Русь — наш общий исток, и мы не можем жить друг без друга».



В прошлом году российский лидер написал трактат на 5000 слов под названием «Об историческом единстве русских и украинцев», в котором он утверждал, что Украина может быть суверенной только в партнерстве с Россией и что она ослаблена усилиями Запада по подрыву славянского единства. Один историк назвал это эссе «призывом к оружию».



Еще в ноябре 2014 года в Донецке недавно прибывшие промосковские боевики из кавказского региона России, в основном чеченцы и осетины, не сомневались в том, почему они оказались в украинском Донбассе, недавно захваченном сборищем повстанцев и сепаратистов.



Что касается их интересов, то они защищали матушку-Россию от НАТО и возвращали себе Украину. Бородатый 28-летний этнический осетин, медведь с корявым левым ухом и ветеран пятидневной войны России против Грузии в 2008 году, прокомментировал ситуацию одному из журналистов : «Мои бабушки и дедушки были убиты здесь, в Украине, во время Второй мировой войны против фашистов, и я должен закончить их работу».



Он и его товарищи-осетинцы, опытные бойцы, утверждали, что находятся в отпуске в рядах российской армии. Они заявили, что Майдан, который почти десять лет назад сверг президента Украины Виктора Януковича, союзника президента Путина, было делом рук НАТО, американцев и европейцев и частью заговора против России.

«НАТО запугивало нас в Грузии, и теперь они снова делают то же самое здесь, и мы должны их остановить. Это земля моих предков, и я должен участвовать. Если вы не остановите фашистов, они разрастутся, и когда мы закончим здесь, на Донбассе, тогда мы поедем в Киев»

Марш на Киев так и не состоялся, и конфликт ограничился Донбассом, унесшим с самого начала более 15 000 жизней. Некоторые опасаются, что Путин, который назвал распад советской империи «величайшей геополитической катастрофой века», может всерьез обдумывать нападение на Украину.



Чеченцы, осетины и этнические русские прибыли в большом количестве в конце 2014 года, чтобы "укрепить" и организовать местных сепаратистов и помочь им дать отпор украинскому контрнаступлению. Они повторяли, как попугаи, то, что они слышали из Кремля с тех пор, как Путин впервые вступил в должность в 1999 году, о тос что Россия окружена противниками и ограблена, при распаде Советский Союз, причем самым "крупным грабителем" была Украина.



На данный момент Путин «выглядит более решительным, чем когда-либо», чтобы повернуть время вспять, говорит Фредерик Кемпе, президент Атлантического совета, американской исследовательской группы. Он видит в Путине оппортуниста, испытывающего Запад, но с четким направлением.