Путин и Эрдоган призвали к деэскалации напряженности в Израиле

Главы России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили израильско-палестинский конфликт и призвали к мирному урегулированию ситуации.
Об этом со ссылкой на пресс-службу Кремля сообщает РосСМИ.
Стороны также подчеркнули свою принципиальную поддержку двугосударственного решения палестино-израильского конфликта на основе общепризнанных международно-правовых норм.
Напомним, что в Хевроне идут стычки армии Израиля с палестинцами. Ожесточенные столкновения происходили в городе Эль-Халиль, есть раненые среди протестующих палестинцев.
Также Израиль заявил об угрозе проникновения ХАМАС. На границе с сектором Газа объявлен режим ЧП, израильтянам рекомендовали не выходить из домов.
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