Путин и Эрдоган призвали к деэскалации напряженности в Израиле

16:25 12 Май Киев, Украина

Главы России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили израильско-палестинский конфликт и призвали к мирному урегулированию ситуации.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Кремля сообщает РосСМИ.

"Проведен предметный обмен мнениями в связи с обострением обстановки в Восточном Иерусалиме. Высказана серьезная обеспокоенность продолжающимися столкновениями, ростом числа убитых и раненых. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган призвали стороны к деэскалации напряженности и мирному урегулированию возникающих вопросов", - сказано в сообщении.

Стороны также подчеркнули свою принципиальную поддержку двугосударственного решения палестино-израильского конфликта на основе общепризнанных международно-правовых норм.



Напомним, что в Хевроне идут стычки армии Израиля с палестинцами. Ожесточенные столкновения происходили в городе Эль-Халиль, есть раненые среди протестующих палестинцев.



Также Израиль заявил об угрозе проникновения ХАМАС. На границе с сектором Газа объявлен режим ЧП, израильтянам рекомендовали не выходить из домов.