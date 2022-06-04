Путин «гарантирует» безопасные пути вывоза зерна из Украины

09:26 04 июня Киев, Украина

Как всегда без тени смущения, отмеченный своей лживостью глава кремля путин показал «глубокую озабоченность» проблемой вывоза зерна из Украины. Он заявил в интервью программе «москва.кремль.путин», что россия готова обеспечить вывоз украинского зерна через оккупированные ею порты Бердянска и Мариуполя, а также гарантирует мирный проход судов с зерном в международные воды из тех портов, которые находятся под контролем Украины.

Путин отметил, что рф якобы не препятствует вывозу украинского зерна за рубеж, и есть несколько способов такого экспорта.

"Первый – пожалуйста, можно вывозить через порты, которые находятся под контролем Украины, Черноморское побережье – Одесса и близлежащие порты. Не мы же заминировали подход к порту, это Украина заминировала. Пусть они разминируют, и пускай корабли с зерном выходят из порта. Мы гарантируем их мирный проход без всяких проблем в международные воды. Они должны разминировать и поднять со дна Черного моря корабли, которые были специально затоплены, чтобы затруднить вход в эти порты на юге Украины. Мы готовы это сделать, мы не будем пользоваться ситуацией разминирования для того, чтобы предпринять какие-то атаки с моря", - сказал глава кремля.

По его словам, также существует другая возможность.

"Порты Азовского моря – Бердянск, Мариуполь – находятся под нашим контролем. Мы готовы обеспечить беспроблемный вывоз, в том числе, украинского зерна через эти порты. Мы уже заканчиваем работы по разминированию. Мы создадим необходимую логистику", - заявил он.

Кроме того, как отметил путин, Украина может вывозить зерно через Румынию, Венгрию или Польшу.

Самым простым и самым дешевым вариантом вывоза украинского зерна президент рф назвал экспорт через Беларусь.

"Но для этого нужно снимать санкции с Беларуси. Президент Беларуси ставит вопрос именно так. Если кто-то хочет решить проблему, если она вообще существует, вывоза украинского зерна, пожалуйста, самый простой способ – через Беларусь", - подчеркнул путин.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не получала от рф никаких гарантий безопасного прохода судов с зерном из украинских портов.