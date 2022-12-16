Путин едет к лукашенко говорить о "ситуации в регионе"

14:04 16 декабря Киев, Украина

Президент рф владимир путин прилетит в минск 19 декабря для встречи с непризнанным рядом государств президентом беларуси александром лукашенко.
 
Об этом сообщает пресс- служба лукашенко.

Главы государств обсудят реализацию принятых ранее союзных программ. В первую очередь речь пойдет о вопросах торгово-экономического взаимодействия, совместных кооперационных проектах с акцентом на замещение импортных товаров.

Кроме того, важнейшей темой переговоров станет сотрудничество в энергетической сфере.

путин и лукашенко обсудят безопасность, "обменяются мнениями по ситуации в регионе и мире, обсудят общие меры реагирования на возникающие вызовы".

В Генштабе Вооруженных сил Украины не исключают, что руководство беларуси готовится к участию в войне. В то же время вероятность наступления с территории беларуси остается низкой.

По данным Института изучения войны, лукашенко, с большой вероятностью, будет и дальше давать россии доступ к воздушному пространству своей страны и территории, в том числе для повторной попытки взять Киев, что по мнению аналитиков не увенчается успехом.