Путин едет к лукашенко говорить о "ситуации в регионе"

Президент рф владимир путин прилетит в минск 19 декабря для встречи с непризнанным рядом государств президентом беларуси александром лукашенко.
Об этом сообщает пресс- служба лукашенко.
Главы государств обсудят реализацию принятых ранее союзных программ. В первую очередь речь пойдет о вопросах торгово-экономического взаимодействия, совместных кооперационных проектах с акцентом на замещение импортных товаров.
Кроме того, важнейшей темой переговоров станет сотрудничество в энергетической сфере.
путин и лукашенко обсудят безопасность, "обменяются мнениями по ситуации в регионе и мире, обсудят общие меры реагирования на возникающие вызовы".
В Генштабе Вооруженных сил Украины не исключают, что руководство беларуси готовится к участию в войне. В то же время вероятность наступления с территории беларуси остается низкой.
По данным Института изучения войны, лукашенко, с большой вероятностью, будет и дальше давать россии доступ к воздушному пространству своей страны и территории, в том числе для повторной попытки взять Киев, что по мнению аналитиков не увенчается успехом.
Главы государств обсудят реализацию принятых ранее союзных программ. В первую очередь речь пойдет о вопросах торгово-экономического взаимодействия, совместных кооперационных проектах с акцентом на замещение импортных товаров.
Кроме того, важнейшей темой переговоров станет сотрудничество в энергетической сфере.
путин и лукашенко обсудят безопасность, "обменяются мнениями по ситуации в регионе и мире, обсудят общие меры реагирования на возникающие вызовы".
В Генштабе Вооруженных сил Украины не исключают, что руководство беларуси готовится к участию в войне. В то же время вероятность наступления с территории беларуси остается низкой.
По данным Института изучения войны, лукашенко, с большой вероятностью, будет и дальше давать россии доступ к воздушному пространству своей страны и территории, в том числе для повторной попытки взять Киев, что по мнению аналитиков не увенчается успехом.
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