Путин быстро признал, что с объявленной им мобилизацией есть проблемы - разведка

По данным разведки Британии, российский президент быстро признал, что с объявленной им мобилизацией есть проблемы, а местным чиновникам не объяснили ее масштабы.
Об этом говорится в обзоре, обнародованном минобороны Британии в понедельник.
29 сентября путин обратился к своему Совбезу по поводу мобилизации, которую он объявил 21 сентября, и сказал, что "во время этой мобилизационной кампании возникает много вопросов, и мы должны оперативно исправлять свои ошибки и не повторять их".
Российские военкоматы почти наверняка набрали кадры, не подпадающие под определение, объявленное путиным и его Минобороны, говорится в сводке.
В то время как мобилизованные резервисты продолжают собираться в палаточных лагерях, российские чиновники, вероятно, испытывают проблемы с обеспечением обучения и поисков офицеров для руководства новыми подразделениями.
Ранее британская разведка спрогнозировала еще хуже медобеспечение военных рф с массовой мобилизацией.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии