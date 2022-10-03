Путин быстро признал, что с объявленной им мобилизацией есть проблемы - разведка

10:31 03 октября Киев, Украина

По данным разведки Британии, российский президент быстро признал, что с объявленной им мобилизацией есть проблемы, а местным чиновникам не объяснили ее масштабы.



Об этом говорится в обзоре, обнародованном минобороны Британии в понедельник.



29 сентября Об этом говорится в обзоре, обнародованном минобороны Британии в понедельник.29 сентября путин обратился к своему Совбезу по поводу мобилизации, которую он объявил 21 сентября, и сказал, что "во время этой мобилизационной кампании возникает много вопросов, и мы должны оперативно исправлять свои ошибки и не повторять их".

"Чрезвычайно быстрое признание путиным проблем отмечает дисфункцию мобилизации в течение первой недели. Местные чиновники, вероятно, не знают точного масштаба и юридического обоснования кампании", - объясняет британская разведка.



Российские военкоматы почти наверняка набрали кадры, не подпадающие под определение, объявленное путиным и его Минобороны, говорится в сводке.



В то время как мобилизованные резервисты продолжают собираться в палаточных лагерях, российские чиновники, вероятно, испытывают проблемы с обеспечением обучения и поисков офицеров для руководства новыми подразделениями.



Ранее британская разведка спрогнозировала еще хуже медобеспечение военных рф с массовой мобилизацией.