Путин будет продолжать проигрывать на поле боя - экс-директор ЦРУ

13:30 03 октября Киев, Украина

По словам экс-директора ЦРУ Дэвида Петреуса, российский диктатор путин загнал себя в тупик в Украине, выйти из которого ему не помогут никакие отчаянные шаги, включая ядерные угрозы.



Об этом он сказал в интервью ABC News.

«Путин проигрывает несмотря на значительные, но отчаянные шаги. Президент Зеленский и Украина мобилизовались гораздо лучше, чем россия», – сказал Петреус, добавив, что Украина набрала, научила, снарядила, организовала и применила войска «несравненно лучше, чем россия».

Несмотря на браваду путина, Петреус считает, что «никакие аннексии или даже скрытые ядерные угрозы не смогут вывести его из этой ситуации».



Отвечая на вопрос ведущего, сможет ли россия выиграть войну с Украиной, Петреус сказал, что не видит, как это возможно.

«Они не могут. Он (путин – ред.) ничего не может сделать на данный момент», - отметил он.

Бывший глава ЦРУ считает, что путин будет «продолжать проигрывать на поле боя», а его энергетическая война против Европы не даст ожидаемых им результатов.

«В Европе будет тяжелая зима. Будет очень сокращен поток природного газа, но они это переживут, и я не думаю, что они пойдут на сворачивание поддержки Украины», - сказал он. "Для самого же путина и россии ситуация может стать еще хуже, и «даже использование тактического ядерного оружия на поле боя этого ничуть не изменит», – сказал Петреус.

Он также выразил уверенность в том, что использование путиным ядерного оружия в войне против Украины вызовет очень жесткий ответ со стороны США.

«Это не может остаться без ответа. Это не значит, что ответ будет ядерным. Никому не нужна ядерная эскалация. Но мы должны показать, что это нельзя принять ни в коем случае», - заявил экс-глава ЦРУ.



Петреус сказал, что в ответ на применение россией ядерного оружия США и их союзники по НАТО могут «уничтожить все российские обычные силы, которые мы сможем увидеть и идентифицировать на поле боя в Украине, в Крыму, который россия аннексировала в 2014 году, и на кораблях в Черном море».