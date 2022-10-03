Путин будет продолжать проигрывать на поле боя - экс-директор ЦРУ

По словам экс-директора ЦРУ Дэвида Петреуса, российский диктатор путин загнал себя в тупик в Украине, выйти из которого ему не помогут никакие отчаянные шаги, включая ядерные угрозы.
Об этом он сказал в интервью ABC News.
Несмотря на браваду путина, Петреус считает, что «никакие аннексии или даже скрытые ядерные угрозы не смогут вывести его из этой ситуации».
Отвечая на вопрос ведущего, сможет ли россия выиграть войну с Украиной, Петреус сказал, что не видит, как это возможно.
Отвечая на вопрос ведущего, сможет ли россия выиграть войну с Украиной, Петреус сказал, что не видит, как это возможно.
Бывший глава ЦРУ считает, что путин будет «продолжать проигрывать на поле боя», а его энергетическая война против Европы не даст ожидаемых им результатов.
Он также выразил уверенность в том, что использование путиным ядерного оружия в войне против Украины вызовет очень жесткий ответ со стороны США.
Петреус сказал, что в ответ на применение россией ядерного оружия США и их союзники по НАТО могут «уничтожить все российские обычные силы, которые мы сможем увидеть и идентифицировать на поле боя в Украине, в Крыму, который россия аннексировала в 2014 году, и на кораблях в Черном море».
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