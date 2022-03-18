Путин - военный преступник. Резолюция США

06:41 16 марта Киев, Украина





Резолюция была представлена сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и поддержана сенаторами обеих сторон, сообщают в Reuters. Сенат США единогласно принял резолюцию, требующую расследования в отношении президента России путина как военного преступника.Резолюция была представлена сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и поддержана сенаторами обеих сторон, сообщают в Reuters.



Они призывают Международный суд в Гааге и другие страны в любом расследовании военных преступлений, совершенных при вторжении России в Украину, нацелиться на российских военных.



– Все мы в этом зале объединились вместе с демократами и республиканцами, чтобы заявить, что Владимир Путин не может избежать ответственности за зверства, совершенные против украинского народа, – сказал лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.