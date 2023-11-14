Путешествия в ЕС станут проще: Совет ЕС одобрил онлайн-заявки на шенгенскую визу

08:38 14 ноября Киев, Украина

Совет ЕС одобрил процедуру онлайн-подачи визовых заявок для тех, кто планирует посетить Евросоюз, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Совета ЕС.



Отмечается, что министры внутренних дел стран-членов ЕС одобрили два соответствующих регламента, которые предусматривают создание платформы для подачи визовых заявок онлайн и заменят визовую наклейку штрихкодом с криптографической подписью.



Предполагается, что через платформу заявители смогут предоставить все необходимые данные, включая документы, и оплатить визовый сбор. А посещение консульств потребуется только для тех, кто будет въезжать в Евросоюз впервые.

"Возможность подать заявку на шенгенскую визу онлайн станет большим улучшением для граждан и обработки заявки. Это упростит процесс подачи заявок для путешественников и одновременно облегчит нагрузку на национальные администрации, которые смогут реагировать быстрее и эффективнее", — сказал министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде- Марласко Гомес.

Регламенты вступят в силу после завершения технической работы над платформой для подачи визовых заявок, на что уйдет несколько месяцев, и публикации в Официальном журнале ЕС.