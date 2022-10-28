"Птичка свободна": Маск завершил покупку компании Twitter и уволил руководство - СМИ

12:35 28 октября Киев, Украина





Американский миллиардер, основатель SpaceX Илон Маск завершил покупку компании Twitter стоимостью $44 млрд и уволил высшее руководство компании.

Об этом сообщили BBC News. Кроме того, сам Маск написал в Твиттере "птичка свободна", очевидно, намекая на завершение соглашения.

По информации издания, ряд топ-менеджеров компании были уволены. В частности, исполнительный директор Параг Агравал, финансовый директор Нед Сигал и главный юридический и политический директор фирмы Виджая Гадде больше не работают в компании.



Агравала и Сигала вывели из штаб-квартиры Twitter в Сан-Франциско после закрытия соглашения, сообщило информационное агентство Reuters.



Брет Тейлор, занимавший должность главы совета директоров Twitter с ноября прошлого года, обновил свой профиль в сети LinkedIn, указав, что он больше не работает на этом посту.



Президент и главный исполнительный директор Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management, а также акционер Twitter и другой компании Маска Tesla сказал BBC, что сообщения о том, что 75% сотрудников компании потеряют работу, были "неточными".



Он сказал, что потеря рабочих мест будет зависеть от того, "насколько хорош персонал".

"В Twitter работает много талантливых людей, особенно с инженерной стороны, и они хотят сохранить как можно больше этих талантов", - сказал Гербер.

"На самом деле они рассматривают сокращение со стороны менеджмента, и они уже начали с высшего руководства", — сказал Гербер. По его словам, сокращения, скорее всего, распространятся на менеджеров по продуктам.

25 октября сотрудники Twitter подготовили открытое письмо, в котором выступили против плана Илона Маска уволить 75% сотрудников компании. Ранее Илон Маск сообщил потенциальным спонсорам своего приобретения Twitter, что он планирует уволить почти 75% персонала Twitter .