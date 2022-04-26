Провокации в Приднестровье: Высший совет безопасности Молдовы соберется на экстренное заседание

15:27 26 апреля Киев, Украина

Сегодня, 26 апреля в Молдове пройдет экстренное заседание Высшего совета безопасности из-за серии взрывов, произошедших в оккупированном Приднестровье, за последние два дня. После заседания президент Майя Санду проведет брифинг для прессы.
 
25 числа, из гранатомета обстреляли здание МГБ в Тирасполе. Предположительно, применялся гранатомет РШГ-2, который есть на вооружении ГРУ. Вскоре последовали взрывы у воинской части в Парканах. 
 
В украинской разведке сообщили, что к инциденту в Тирасполе причастны сотрудники ФСБ РФ. Их целью было нагнетание панических и антиукраинских настроений.
«Они должны оправдать войну на территории Украины, или привлечь „ПМР“ к боевым действиям. Или в качестве территории с определенным мобилизационным резервом, или же как территорию, с которой российские войска могут проводить атаки на украинскую территорию», — сообщала пресс-служба разведки Украины.
Это подтверждает мнение экспертов, которые уверены, что россия хочет вовлечь Приднестровье в войну.
 
Утром 26 апреля в поселке Маяк в Приднестровье были взорваны две вышки связи, транслировавшие российское радио.
При этом глава так называемов "ДНР" Денис Пушилин открыто выступил за вторжение в Приднестровье.
«После выхода к границам Донецкой области нужно начинать следующий этап операции с учетом происходящего в Приднестровье и обстрелов приграничных с Украиной областей РФ», — сказал он.
По данным сайта Flightradar24, сейчас именно так выглядит небо над Молдовой. Большинство стран уже поняло, что Путин выбрал новую цель для агрессии, в которой он сможет, в отличие от Украины, достичь результата. Страну начали системно облетать самолёты. Молдова, хотевшая умиротворить Путина, в шаге от российской оккупации.