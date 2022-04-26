Провокации в Приднестровье: Высший совет безопасности Молдовы соберется на экстренное заседание

Сегодня, 26 апреля в Молдове пройдет экстренное заседание Высшего совета безопасности из-за серии взрывов, произошедших в оккупированном Приднестровье, за последние два дня. После заседания президент Майя Санду проведет брифинг для прессы.
25 числа, из гранатомета обстреляли здание МГБ в Тирасполе. Предположительно, применялся гранатомет РШГ-2, который есть на вооружении ГРУ. Вскоре последовали взрывы у воинской части в Парканах.
В украинской разведке сообщили, что к инциденту в Тирасполе причастны сотрудники ФСБ РФ. Их целью было нагнетание панических и антиукраинских настроений.
Это подтверждает мнение экспертов, которые уверены, что россия хочет вовлечь Приднестровье в войну.
Утром 26 апреля в поселке Маяк в Приднестровье были взорваны две вышки связи, транслировавшие российское радио.
При этом глава так называемов "ДНР" Денис Пушилин открыто выступил за вторжение в Приднестровье.
По данным сайта Flightradar24, сейчас именно так выглядит небо над Молдовой. Большинство стран уже поняло, что Путин выбрал новую цель для агрессии, в которой он сможет, в отличие от Украины, достичь результата. Страну начали системно облетать самолёты. Молдова, хотевшая умиротворить Путина, в шаге от российской оккупации.
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