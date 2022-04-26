Провокации в Приднестровье: Высший совет безопасности Молдовы соберется на экстренное заседание

15:27 26 апреля Киев, Украина

Сегодня, 26 апреля в Молдове пройдет экстренное заседание Высшего совета безопасности из-за серии взрывов, произошедших в оккупированном Приднестровье, за последние два дня. После заседания президент Майя Санду проведет брифинг для прессы.

«Они должны оправдать войну на территории Украины, или привлечь „ПМР“ к боевым действиям. Или в качестве территории с определенным мобилизационным резервом, или же как территорию, с которой российские войска могут проводить атаки на украинскую территорию», — сообщала пресс-служба разведки Украины.

Утром 26 апреля в поселке Маяк в Приднестровье были взорваны две вышки связи, транслировавшие российское радио.

При этом глава так называемов "ДНР" Денис Пушилин открыто выступил за вторжение в Приднестровье.

«После выхода к границам Донецкой области нужно начинать следующий этап операции с учетом происходящего в Приднестровье и обстрелов приграничных с Украиной областей РФ», — сказал он.