Провал плана Кремля в Украине вызвал беспокойство у лидера КНР

07:19 18 декабря Киев, Украина

Российское нападение на Украину, и особенно провал первоначального плана Кремля, вызвали беспокойство у лидера КНР Си Цзиньпина. Об этом в субботу, 17 декабря, заявил глава ЦРУ Уильям Бернс в интервью американской телекомпании PBS.

"Я не думаю, что кто-то еще из иностранных лидеров уделял такое внимание этой войне и плохим военным результатам россии, чем Си Цзиньпин, когда он думает о собственных амбициях на Тайване и в других странах", - отметил Бернс.

По его словам, было интересно наблюдать за реакцией руководства Китая на войну в Украине, потому что еще за несколько недель до начала полномасштабного вторжения президент рф Владимир путин встретился с Си Цзиньпином на зимних Олимпийских играх в Пекине и они объявили о "безграничной дружбе".

"Но выяснилось, что в этом партнерстве действительно есть некоторые границы, по крайней мере, в том, что касается нежелания президента Си оказывать военную помощь путину, о которой он просил в ходе войны в Украине", - добавил Бернс.

При этом он отметил, что "ни на минуту" не стал бы недооценивать приверженность россиян и китайцев партнерству между странами.

Также он упомянул, что Си Цзиньпин высказал свою обеспокоенность насчет использования ядерного оружия на фоне угроз россии.

Напомним, лидер Китая Си Цзиньпин поручил своему правительству наладить более тесные экономические связи с россией.