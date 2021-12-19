Противостояние в Мьянме уносит все больше жизней

10:48 30 Март Киев, Украина

бунт".



В стране началась новая кампания гражданского неповиновения — теперь активисты призвали граждан выбрасывать мусор и отходы прямо на улицах. О "мусорном бунте" заявили сразу же после ночного поминовения погибших. В Мьянме число погибших протестующих в столкновениях с военными превысило 500 человек, люди объявили "мусорный В стране началась новая кампания гражданского неповиновения — теперь активисты призвали граждан выбрасывать мусор и отходы прямо на улицах. О "мусорном бунте" заявили сразу же после ночного поминовения погибших.



Ассоциация помощи политическим заключенным сообщила о 14 мирных жителей, убитых накануне. Еще восемь человек находятся в районе Южного Дагона в Янгоне. Свидетели говорят, что силовики в этом районе применили более мощное, чем раньше, оружие, чтобы очистить баррикады от мешков с песком.



В свою очередь государственное телевидение заявило, что силовики использовали "тяжелое оружие", чтобы разогнать толпу "террористов", якобы разрушавших тротуар.







