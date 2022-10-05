Против российского агрессора согласовали восьмой пакет санкций

12:34 05 октября Киев, Украина

Страны Евросоюза согласовали детали восьмого пакета санкций против россии, главным элементом которого станут ограничения цен на нефть.





Отмечается, что очередной раунд санкций против москвы предусматривает правовую основу для установления ценового потолка на российскую нефть, который ранее был согласован странами G7. Также он нацелен на "удары" по сталелитейной и оборонной промышленности рф, запрет гражданам



Как сообщили собеседники издания на условиях анонимности, наброски соглашения во вторник, 4 октября, были согласованы на встрече послов ЕС, а одобрение окончательной версии текста ожидается в среду.



План новых ограничений был предложен президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен на прошлой неделе после того, как российский лидер владимир путин пригрозил применить ядерное оружие и объявил мобилизацию. Официальное утверждение новых мер должно состояться 5 октября, пишет Politico.Отмечается, что очередной раунд санкций против москвы предусматривает правовую основу для установления ценового потолка на российскую нефть, который ранее был согласован странами G7. Также он нацелен на "удары" по сталелитейной и оборонной промышленности рф, запрет гражданам ЕС работать в органах управления российских госкомпаний, и новые персональные меры против тех, кто помогает президенту рф в войне против Украины.Как сообщили собеседники издания на условиях анонимности, наброски соглашения во вторник, 4 октября, были согласованы на встрече послов ЕС, а одобрение окончательной версии текста ожидается в среду.План новых ограничений был предложен президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен на прошлой неделе после того, как российский лидер владимир путин пригрозил применить ядерное оружие и объявил мобилизацию.

"ЕС работает над тем, чтобы заставить путина "заплатить" за эскалацию своего вторжения, которое включало проведение фиктивных референдумов с целью аннексии четырех областей Украины", - указало издание.

Несмотря на устную договоренность насчет нового пакета санкций, некоторые дипломаты остаются осторожными в своих прогнозах. Один из собеседников Politico сказал, что все еще может "развалиться" до подписания.