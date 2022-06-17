Против Маска подали иск на сумму в $258 млрд из-за Dogecoin

08:55 17 июня Киев, Украина

Илону Маску и его компаниям SpaceX и Tesla Inc. предъявили иск на 258 миллиардов долларов из-за утверждения, что они являются частью финансовой "криптопирамиды" Dogecoin.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.



Истец по имени Кит Джонсон утверждает, что «лишился денег из-за криптопирамиды». По его мнению, Маск и его компании создали мошенническую схему с целью искусственного взвинчивания стоимости Dogecoin.

«Ответчики ложно утверждали, что криптовалюта Dogecoin является разумной инвестицией, хотя она вообще не имеет ценности», — говорится в иске, поданном в федеральный суд Манхэттена.

Помимо возмещения ущерба истец требует, чтобы суд запретил Маску и его компаниям продвигать Dogecoin.



Dogecoin был создан в 2013 году ради шутки, его символ — мем Doge — изображает собаку породы сиба-ину. Криптовалюта стала популярной в 2021 году, сегодня она торгуется на уровне $0,057, с начала текущего года ее курс упал на 67%. В прошлом году стоимость Dogecoin поднималась до $0,74.



Маск ранее заявлял, что Tesla и SpaceX будут продавать свой мерч за Dogecoin. В январе он предложил McDonald's начать принимать эту криптовалюту, написав в твиттере, что «съест „Хэппи Мил“ на телевидении, если McDonald's будет принимать Dogecoin».