Протесты во Франции: во второй тур выборов прошел пророссийский политик

06:59 11 апреля Киев, Украина

Недовольные результатами экзитполов французы, вышли на улицы родных городов, чтоб заявить о своем недовольстве.

Об этом информирует телеканал BFM TV.



По его данным, только в городе Ренн на демонстрацию вышли порядка 500 человек, в основном молодежь. Активисты прошли маршем по центру города, скандируя антикапиталистические и антифашистские лозунги.



Вскоре этот протест перерос в беспорядки. Молодые люди начали громить уличную мебель, повредили окна банковских отделений.



Аналогичная акция прошла и в городе Лион. Число ее участников пока неизвестно. Для сдерживания активистов были брошены силы полиции.



Отметим, протестующие заявили, что не поддерживают ни одного из лидеров президентской гонки - ни Эммануэля Макрона, ни Марин Ле Пен.



Напомним, по итогам подсчета 95% бюллетеней избирателей, в первом туре выборов французского президента лидирует действующий глава государства Эммануэль Макрон, который набрал 27,41% голосов.



В то же время кандидат от Национального объединения Марин Ле Пен получает 24,03% голосов и занимает второе место в гонке.