Протесты в Турции: попытка штурма американской авиабазы из-за поддержки Израиля

10:10 06 ноября Киев, Украина

Пропалестинские протесты в Турции обернулись попыткой штурма авиабазы США, где размещаются американские войска. Турецкая полиция применила слезоточивый газ и водометы, чтобы предотвратить попытку наступления протестующих.



Согласно информации от DW, сотни демонстрантов сорвали баррикады и столкнулись с полицией, махая турецкими и палестинскими флагами и скандируя лозунги. Их протест направлен против операции Израиля в секторе Газа и поддержки Израиля со стороны США. Также протестующие требуют закрытия указанной авиабазы.



Организатором митинга выступил Фонд гуманитарной помощи (IHH), исламское турецкое агентство помощи. Этот фонд в 2010 году возглавил флотилию, направленную в Газу с целью прорвать блокаду сектора. В результате конфликта на одном из судов-флагманов, израильские военные высадились, и девять пассажиров погибли.