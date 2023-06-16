Протесты в Польше: женская забастовка после смерти беременной женщины

В более чем 40 городах Польши запланированы масштабные акции протеста в рамках "Общепольской женской забастовки", которые связаны с трагической смертью 33-летней беременной женщины, врачи отказались от выполнения прерывания беременности.
Эту информацию сообщает RMF24.
По информации, полученной от организаторов, демонстрации состоятся как в крупных городах, включая Варшаву, Краков, Вроцлав и Познань, так и в менее крупных городах, таких как Кросно, Слупск и Ломжа. В общей сложности запланировано более 40 локаций, где будут проводиться акции протеста. Большинство мероприятий начнутся в 18:00.
Организаторы акций подчеркивают, что решение провести протест было вызвано ситуацией, сложившейся в некоторых родильных домах. Причиной стала смерть 33-летней Дороты в больнице в Новом Тарге.
Эту информацию сообщает RMF24.
По информации, полученной от организаторов, демонстрации состоятся как в крупных городах, включая Варшаву, Краков, Вроцлав и Познань, так и в менее крупных городах, таких как Кросно, Слупск и Ломжа. В общей сложности запланировано более 40 локаций, где будут проводиться акции протеста. Большинство мероприятий начнутся в 18:00.
Организаторы акций подчеркивают, что решение провести протест было вызвано ситуацией, сложившейся в некоторых родильных домах. Причиной стала смерть 33-летней Дороты в больнице в Новом Тарге.
33-летняя Дорота из Бохни умерла 24 мая от септического шока в специализированной больнице имени Иоанна Павла II в Новом Тарге, находясь на пятом месяце беременности. Медицинские записи свидетельствуют, что несколько часов ранее, в 5:20 утра, ультразвуковое исследование показало некроз плода. В ночь с 20 на 21 мая у нее начали отходить околоплодные воды.
В понедельник в Официальном вестнике министерства здравоохранения было опубликовано распоряжение о создании рабочей группы для разработки руководящих принципов по процедурам, связанным с прерыванием беременности.
В понедельник в Официальном вестнике министерства здравоохранения было опубликовано распоряжение о создании рабочей группы для разработки руководящих принципов по процедурам, связанным с прерыванием беременности.
Об этом объявил глава Министерства здравоохранения Адам Недзельский на пресс-конференции в понедельник. Министр отметил, что каждая женщина в Польше имеет право на прерывание беременности в случае угрозы здоровью или жизни.
Расследование смерти 33-летней Дороты в больнице в Новом Тарге будет проводить Воеводская прокуратура в Катовице. Решение о передаче расследования в Катовице было принято Национальной прокуратурой.
Расследование смерти 33-летней Дороты в больнице в Новом Тарге будет проводить Воеводская прокуратура в Катовице. Решение о передаче расследования в Катовице было принято Национальной прокуратурой.
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