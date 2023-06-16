Протесты в Польше: женская забастовка после смерти беременной женщины

14:38 14 июня Киев, Украина

В более чем 40 городах Польши запланированы масштабные акции протеста в рамках "Общепольской женской забастовки", которые связаны с трагической смертью 33-летней беременной женщины, врачи отказались от выполнения прерывания беременности.



Эту информацию сообщает RMF24.



По информации, полученной от организаторов, демонстрации состоятся как в крупных городах, включая Варшаву, Краков, Вроцлав и Познань, так и в менее крупных городах, таких как Кросно, Слупск и Ломжа. В общей сложности запланировано более 40 локаций, где будут проводиться акции протеста. Большинство мероприятий начнутся в 18:00.



Организаторы акций подчеркивают, что решение провести протест было вызвано ситуацией, сложившейся в некоторых родильных домах. Причиной стала смерть 33-летней Дороты в больнице в Новом Тарге.

"Смерть Дороты из Нового Тарга - это результат того, что польский антиабортный закон убивает и превращает врачей в политических слуг, а не экспертов в области здравоохранения. Она умерла из-за невыполнения врачами своих обязанностей", - говорится в заявлении организаторов.

33-летняя Дорота из Бохни умерла 24 мая от септического шока в специализированной больнице имени Иоанна Павла II в Новом Тарге, находясь на пятом месяце беременности. Медицинские записи свидетельствуют, что несколько часов ранее, в 5:20 утра, ультразвуковое исследование показало некроз плода. В ночь с 20 на 21 мая у нее начали отходить околоплодные воды.



В понедельник в Официальном вестнике министерства здравоохранения было опубликовано распоряжение о создании рабочей группы для разработки руководящих принципов по процедурам, связанным с прерыванием беременности.

Об этом объявил глава Министерства здравоохранения Адам Недзельский на пресс-конференции в понедельник. Министр отметил, что каждая женщина в Польше имеет право на прерывание беременности в случае угрозы здоровью или жизни.



Расследование смерти 33-летней Дороты в больнице в Новом Тарге будет проводить Воеводская прокуратура в Катовице. Решение о передаче расследования в Катовице было принято Национальной прокуратурой.