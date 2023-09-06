Протесты в Молдове: фермеры готовы выходить снова на протесты

Фермерская община Молдовы намеренны восстановить протесты с 14 августа, если власти не выполнят их требования.
Об этом сообщил NewsMaker.
Ассоциация "Сила фермеров", пожаловалась на "катастрофическое" состояние аграрной сферы, неудовлетворительно низких цен на новые урожаи и недавнего давления со стороны кредиторов. Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, фермеры планируют возобновить протестные акции с 14 августа, если органы власти не проявят готовности сделать шаги к выполнению поставленных перед ними требований.
Информационные источники также отмечают, что 10 августа прошло важное собрание руководства ассоциации, на котором было подчеркнуто "невыполнение ни одного из наших требований, выдвинутых еще до приостановки наших протестных действий в июне". В рамках заявления от ассоциации также было подчеркнуто, что "постоянное игнорирование правительством наших призывов к диалогу лишь усугубляет уже напряженную ситуацию".
Среди наиболее значимых требований фермеров - немедленная встреча с премьер-министром и предоставление средств в виде компенсаций для производителей сельскохозяйственной продукции, а также обеспечение равномерного распределения поступившего дизельного топлива, переданного со стороны Румынии.
Помимо этого, представители аграрной сферы выдвинули идею о введении временного моратория на начисление пеней по задолженностям фермеров до конца текущего года, а также об ограничении возможности замораживания счетов и инициирования процессов банкротства в отношении них. Кроме того, была предложена концепция создания специализированных таможенных коридоров для сбыта зерновых и масличных культур за границу.
По заявлению ассоциации "Сила фермеров", в случае если их законные требования будут проигнорированы, они примут решение о возобновлении масштабных протестных акций, начиная с 14 августа.
Об этом сообщил NewsMaker.
Ассоциация "Сила фермеров", пожаловалась на "катастрофическое" состояние аграрной сферы, неудовлетворительно низких цен на новые урожаи и недавнего давления со стороны кредиторов. Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, фермеры планируют возобновить протестные акции с 14 августа, если органы власти не проявят готовности сделать шаги к выполнению поставленных перед ними требований.
Информационные источники также отмечают, что 10 августа прошло важное собрание руководства ассоциации, на котором было подчеркнуто "невыполнение ни одного из наших требований, выдвинутых еще до приостановки наших протестных действий в июне". В рамках заявления от ассоциации также было подчеркнуто, что "постоянное игнорирование правительством наших призывов к диалогу лишь усугубляет уже напряженную ситуацию".
Среди наиболее значимых требований фермеров - немедленная встреча с премьер-министром и предоставление средств в виде компенсаций для производителей сельскохозяйственной продукции, а также обеспечение равномерного распределения поступившего дизельного топлива, переданного со стороны Румынии.
Помимо этого, представители аграрной сферы выдвинули идею о введении временного моратория на начисление пеней по задолженностям фермеров до конца текущего года, а также об ограничении возможности замораживания счетов и инициирования процессов банкротства в отношении них. Кроме того, была предложена концепция создания специализированных таможенных коридоров для сбыта зерновых и масличных культур за границу.
По заявлению ассоциации "Сила фермеров", в случае если их законные требования будут проигнорированы, они примут решение о возобновлении масштабных протестных акций, начиная с 14 августа.
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