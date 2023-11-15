Протесты в Мадриде: сотни протестующих вышли против кандидатуры Санчеса на пост премьера

В Мадриде у здания Конгресса депутатов проходят протесты против кандидатуры Педро Санчеса на пост премьер-министра и принятия закона об амнистии для каталонских сепаратистов, сообщает El Pais.
Митинги совпадают с дебатами по кандидатуре Санчеса на пост главы правительства, где он в настоящее время выступает с речью. Полиция усилила охрану улицы, где расположено здание Конгресса, забаррикадировав ее. Сотни протестующих собрались у заборов.
По предварительным данным, более 500 человек приняли участие в протестной акции. В ходе мероприятия прошел автобус с изображением Санчеса в образе Адольфа Гитлера с лозунгом "Санчес – диктатор!".
На поддержание порядка привлечено около 1600 полицейских.
Митинги совпадают с дебатами по кандидатуре Санчеса на пост главы правительства, где он в настоящее время выступает с речью. Полиция усилила охрану улицы, где расположено здание Конгресса, забаррикадировав ее. Сотни протестующих собрались у заборов.
По предварительным данным, более 500 человек приняли участие в протестной акции. В ходе мероприятия прошел автобус с изображением Санчеса в образе Адольфа Гитлера с лозунгом "Санчес – диктатор!".
На поддержание порядка привлечено около 1600 полицейских.
🔴 DIRECTO | El grado de agresividad crece contra la prensa en Neptuno. Insultos y acoso a los periodistas que tratan de trabajar: “La prensa es complice del golpe”, gritan mientras tratan de echarles https://t.co/8HtHfN6rDg— EL PAÍS (@el_pais) November 15, 2023
📹Patricia Ortega Dolz pic.twitter.com/xY5teYrNRz
🔴 DIRECTO | Por las inmediaciones del Congreso también ha pasado un autobús de Hazte Oír con el lema “¡Sánchez dictador!”. En la parte delantera hay un montaje en el que se caricaturiza al secretario general socialista como Adolf Hitler https://t.co/8HtHfN6rDg pic.twitter.com/GPrPHs523r— EL PAÍS (@el_pais) November 15, 2023
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии