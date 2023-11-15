Протесты в Мадриде: сотни протестующих вышли против кандидатуры Санчеса на пост премьера

15:21 15 ноября Киев, Украина

В Мадриде у здания Конгресса депутатов проходят протесты против кандидатуры Педро Санчеса на пост премьер-министра и принятия закона об амнистии для каталонских сепаратистов, сообщает El Pais.

Митинги совпадают с дебатами по кандидатуре Санчеса на пост главы правительства, где он в настоящее время выступает с речью. Полиция усилила охрану улицы, где расположено здание Конгресса, забаррикадировав ее. Сотни протестующих собрались у заборов.

По предварительным данным, более 500 человек приняли участие в протестной акции. В ходе мероприятия прошел автобус с изображением Санчеса в образе Адольфа Гитлера с лозунгом "Санчес – диктатор!".

На поддержание порядка привлечено около 1600 полицейских.
 