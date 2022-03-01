Протесты в Кыргызстане: премьер-министр подал в отставку

20:24 06 Октябрь Киев, Украина

На фоне протестов в Кыргызской Республике, после выборов в парламент, ушел в отставку премьер-министр КР Кубатбек Боронов.

Об этом сообщают СМИ республики во вторник, 6 октября.



В то же время отмечается, что парламент Киргизии сразу проголосовал за назначение Садыра Жапарова новым премьер-министром республики.

"Для выхода из сложившейся кризисной ситуации необходимо избрание главы временного правительства. Сложившаяся ситуация также показала необходимость перехода на мажоритарную систему избрания депутатов", - заявил журналистам вице-спикер парламент Кыргызстана Мирлан Бакиров.

В то же время депутат парламентской фракции "Бир Бол" (Будь един) Кыргызстана Мыктыбек Абдылдаев был назначен спикером парламента страны. Он занял пост спикера после отставки Дастанбека Джумабекова во время внеочередного заседания парламента Кыргызстана.





Партия "Бир Бол" вошла в координационный совет, созданный оппозиционными политическими силами Кыргызстана.

Справка

Боронов Кубатбек Айылчыевич родился в 1964 году в с. Зергер Узгенского района Ошской области.



Образование высшее. В 1991 году окончил Фрунзенский политехнический институт, по специальности инженер-строитель. В 2011 году окончил Международную академию управления, права, финансов и бизнеса, по специальности юриспруденция.



2010-2011 гг. заместитель министра чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики



2011-2018 гг. министр чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики



2018-2020 первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики



с 17 июня 2020 года премьер-министр Кыргызской Республики



5 октября в Бишкеке начал собираться свой "майдан" на центральной площади Ала-Тоо. Протесты против фальсификаций результатов выборов быстро переросли в массовые беспорядки. Стычки протестующих с правоохранителями сопровождались обоюдными актами насилия. Милиция и спецподразделения применяли водометы и светошумовые гранаты, а протестующие отвечали брусчаткой и, в некоторых случаях, даже "коктейлями Молотова".



Накал страстей не утих даже после заявления пропрезидентской партии и лично президента страны Сооронбая Жээнбекова о готовности провести новые выборы. Противостояние закончилось ближе к утру. Протестующие все-таки овладели парламентом, захватили другие правительственные учреждения, ТВ и радио. Действующий президент бежал из Бишкека. При разгоне протестующих пострадали около 600 человек, один погиб.