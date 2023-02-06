Протесты в Дании: власти хотят отменить праздничный выходной

09:01 06 февраля Киев, Украина

Тысячи граждан Дании вышли на уличные протесты из-за желания правительства отменить христианский праздник - День Великой молитвы. Об этом сообщает Reuters.



Отмечается, что таким образом власти Дании планируют увеличить доходы в бюджет и направить дополниьельные средства на повышение обороноспособности страны.



Агенство пишет, что демонстрация была организована крупнейшими профсоюзами страны, в частности, выступающими против отмены Дня Великой молитвы - христианского праздника, который приходится на четвертую пятницу после Пасхи и восходит к 1686 году.



По оценкам профсоюзов, организовавших протест, в нем приняли участие не менее 50 тысяч человек, что сделало его крупнейшей демонстрацией в Дании за более чем десятилетие.