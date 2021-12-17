Протесты в Болгарии – чего добиваются люди

11:51 29 Июль Киев, Украина

В Болгарии население устраивает ежедневные антиправительственные протесты. На 21й день митинг был перенесен в столицу страны – Софию. Демонстранты настроены решительно и не собираются отступать.

«Три недели после начала протестов, организаторы готовятся к проведению масштабного митинга в Софии», - говорится в сообщении.

Начало акции запланировано на 19.00 у здания Совета министров Болгарии в центре столицы. Как отмечается, протестующие заявили, что в течение сегодняшнего дня в Софии будут проходить акции с блокированием дорог. Организаторы также призывают людей приносить тенты и теплые вещи, ведь они настроены остаться у здания правительства к выполнению их требований.

Как сообщалось, акции протеста начались в Болгарии после того, как 9 июля силовики провели обыск в администрации президента Румена Радева, который критиковал и обвинял правительство премьера Бойко Борисова в коррупции. Кроме отставки кабинета, митингующие требуют новых парламентских выборов.