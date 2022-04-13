Протесты в Берлине. Задержано 190 человек

20:13 18 ноября Киев, Украина

Сегодня, 18 ноября около 10 тысяч немцев вышли с плакатами и лозунгами протеста к Бранденбургским воротам. Жители Берлина выступали против введения карантинных ограничений.



Многие протестующие были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. Полиция призвала их разойтись. Когда участники акции не стали этого делать, против них применили водометы и слезоточивый газ.



Протестующие, в свою очередь, бросали в полицейских бутылки, камни и петарды и использовали перцовый спрей.



В итоге девять полицейских пострадали, а 190 участников акции были задержаны.



Сегодня в Бундестаге рассматривали поправки в закон о защите от инфекционных болезней, призванные обеспечить достаточное правовое основание для введения ограничительных мер во время пандемии.



Часть протестующих пыталась прорваться через оцепление вокруг здания Рейхстага, в результате чего произошли стычки с полицейскими.