Протесты в Беларуси: против 231 человека открыто уголовное дело
10:25 03 ноября Киев, Украина
После воскресной акции протеста в Минске, Следственный комитет возбудил уголовное дело сразу на 231 человека.
Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Беларуси.
“Первомайским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и активного участия в них по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь”,
— говорится в сообщении.
По данным следствия, 1 ноября в Минске “прошли несанкционированные массовые мероприятия, в ходе которых задержаны несколько сотен граждан, грубо нарушивших общественный порядок”.
“Их действия были сопряжены с явным неповиновением требованиям представителей власти и повлекли нарушение работы транспорта и организаций. Также повреждены объекты городской инфраструктуры и автомобиль органов внутренних дел. Подозреваемыми в совершении вышеуказанного преступления признан 231 человек. Они допрошены об обстоятельствах совершения противоправных действий”, - заявили в СК Беларуси.
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