Протесты в Беларуси: против 231 человека открыто уголовное дело

10:25 03 ноября Киев, Украина

После воскресной акции протеста в Минске, Следственный комитет возбудил уголовное дело сразу на 231 человека.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Беларуси.

“Первомайским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и активного участия в них по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь” , — говорится в сообщении.

По данным следствия, 1 ноября в Минске “прошли несанкционированные массовые мероприятия, в ходе которых задержаны несколько сотен граждан, грубо нарушивших общественный порядок”.