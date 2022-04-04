Протесты в Армении. Атака здания парламента

06:27 10 ноября Киев, Украина

После подписания заявления о прекращении военных действий на территории Нагорного Карабаха, на улицы Еревана вышли несогласные с решением Николы Пашиняна. По их мнению, премьер-министр Армении не имел права самостоятельно принимать судьбоносные для страны решения.



Протестующие захватили трибуну Протестующие захватили трибуну парламента и требуют сформировать новое правительство, которое сможет отменить участие в договоренностях по прекращению боевых действий в Карабахе.



Немногочисленная охрана пыталась преградить толпе путь, однако протестующие буквально смяли охранников и ворвались в зал заседаний, после чего заняли трибуну, с которой стали требовать продолжения боевых действий в Карабахе, пишет издание.



"Мы требуем Никола Пашиняна. Кто дал ему право подписывать такое?" - цитирует ворвавшихся в зал заседаний парламента Армении ТАСС.



Агентство сообщает, что оппозиционная парламентская фракция "Процветающая Армения" заявила о намерении созвать внеочередное заседание законодательного органа для выхода Еревана из карабахских договоренностей. Об этом заявила во вторник журналистам депутат Наира Зограбян.



"Мы сейчас советуемся с юристами, как поступить дальше. Но для отмены данного заявления - а это все-таки просто заявление - требуется внеочередное заседание парламента. Мы теперь работаем над этим", - отметила она.



Также, на площади Республики в Ереване перед зданием правительства Армении собралось несколько тысяч человек. В толпе раздаются различные лозунги и призывы, в том числе о движении в сторону здания парламента и президентского дворца, о перекрытии дороги в аэропорт, чтобы не допустить бегства членов правительства.