Протесты против украинского зерна в Болгарии вызваны пропагандой рф - министр

12:29 19 сентября Киев, Украина

По словам Министра транспорта Болгарии Тодора Гвоздейкова, протесты против импорта украинского зерна в стране вызваны российской пропагандой.

Об этом министр заявил после того, как болгарские производители зерна, потребовавшие запретить импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, перекрыли ключевые дороги в стране, передает Euractiv.



Гвоздейков напомнил, что существует решение Европейской комиссии и болгарского парламента о разрешении импорта украинской продукции.

"Когда импорт был разрешен в 2022 году, болгарские производители зерна получили прибыль в размере более 1,25 млрд евро. В 2021 году прибыль меньше, но этот протест сейчас имеет политическую цель. Они пытаются дестабилизировать четкое (проевропейское геополитическое — ред.) направление Болгарии", - сказал Гвоздейков в интервью болгарскому телевидению.

По его словам, Болгарии нечего терять.

"Мы предоставляем коридор солидарности, порт, через который можно экспортировать зерно из Украины. И Болгария от этого только выиграет”, – сказал министр.

Как пишет издание, в Болгарии в социальных сетях развернулась мощная дезинформационная кампания, направленная против украинской сельскохозяйственной продукции. Самой популярной фейковой новостью было то, что украинские продукты питания загрязнены тяжелыми металлами и даже ураном. Болгарские власти провели сотни проверок украинского зерна и продуктов питания, но не выявили ни одной такой проблемы.

В воскресенье, 17 сентября, дезинформационную кампанию продолжила глава Национального союза пекарей и кондитеров Марьяна Кукушева. Она пояснила телеканалу Nova TV, что украинскую пшеницу якобы можно использовать только на корм, поскольку она якобы содержит химические соединения "тяжелых металлов".



Это вызвало реакцию Болгарского агентства по безопасности пищевых продуктов, заявившее, что в украинской пшенице нет тяжелых металлов.



Продовольственное агентство объявило об усилении контроля и отборе образцов из каждой партии из Украины. На сегодняшний день отобрали 575 образцов украинской продукции и никакого отклонения от стандартов безопасности не обнаружили.



Премьер-министр Болгарии Николай Денков в воскресенье, 17 сентября, заявил, что реальной проблемы с импортом украинской сельскохозяйственной продукции нет, поскольку Болгария имеет право определять, какие объемы она хочет принимать.



Как отмечает Euractiv, протест в Болгарии вызван падением цен на семена подсолнечника на мировых рынках. Его участники, в частности, настаивают на том, чтобы местные перерабатывающие предприятия покупали их продукцию по ценам на 15-20% выше рыночных. Однако это приведет к росту цен на производимое масло, которое фактически станет неконкурентоспособным, пишет издание.