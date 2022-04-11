Протестующих в Минске разгоняют светошумовыми гранатами. Есть пострадавшие

14:55 15 ноября Киев, Украина

Сегодня, 15 ноября, в Минске состоялась очередная акция протеста. Для разгона демонстрантов силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Как сообщает Tut.by, на Площади перемен среди собравшихся нескольких тысяч человек, взорвалось не меньше четырех светошумовых гранат.

Очевидцы рассказали агентству Интерфакс, что после взрывов "несколько людей лежат на земле с травмами". Одна из пострадавших получила травмы в результате попадания осколка светошумовой гранаты, пишет ТАСС.

В начале акции перед тем, как задерживать людей, силовики распылили слезоточивый газ. Onliner сообщал также о применении светошумовых гранат после начала митинга.

Баллотировавшаяся в президенты Светлана Тихановская также опубликовала видеозапись, на которой виден взрыв, призвав международное сообщество вступиться за белорусский народ и права человека.

12 ноября в минской больнице скончался 31-летний житель столицы Беларуси Роман Бондаренко. По сообщениям белорусских СМИ, неизвестные люди в масках избили его и увезли на микроавтобусе после конфликта из-за бело-красно-белых ленточек на Площади перемен.