Протестные акции в Беларуси не прекратятся, заявила Тихановская

09:56 04 Сентябрь Киев, Украина

Светлана Тихановская в интервью японскому телеканалу NHK назвала белорусский народ является движущей силой ежедневных протестов. И именно народ Беларуси может оказать сильное влияние на Александра Лукашенко.



Тихановская также прокомментировала заявление Лукашенко о возможных новых президентских выборах после внесения изменения в Конституцию страны. По ее словам, повторное голосование должно состояться до принятия поправок.



Она добавила, что народ не согласится с предлагаемым Лукашенко подходом, так как на это уйдет продолжительное время.



Кроме того, Тихановская выразила обеспокоенность в связи с возможным вмешательством России в дела ее страны.





