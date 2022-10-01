Протест российского рэпера – смерть вместо мобилизации

12:40 01 октября Киев, Украина

Российский рэп-исполнитель и баттл-MC Иван Петунин, который писал треки и выступал под псевдонимом Walkie покончил с собой, прыгнув с 11-го этажа. Инцидент произошел в пятницу, 30 сентября в российском Краснодаре. Об этом сообщило местное издание 93.ру.

Информацию подтвердили девушка рэп-музыканта, а также его знакомые. Петунин ушел из жизни в возрасте 27 лет.

В своем Telegram-канале он опубликовал предсмертное видео и объяснил, что не желает попасть на войну.

"Я не готов убивать за какие бы то ни было идеалы. Для меня убить человека, на войне либо просто так, это то, чего я сделать не могу. Я не имею права взять в руки автомат и стрелять по людям", - заверил рэпер.

По его словам, хотя у него и есть отсрочка от мобилизации, поскольку он проходил лечение в психоневрологическом диспансере, он уверен, что мобилизация вскоре станет всеобщей. Петунин заявил, что отсрочка его не спасет, так как все части тела и "палец, чтобы жать на курок", у него есть.

"Я не готов брать в руки оружие и убивать себе подобных. Простите меня те, кто меня любит, но иногда за свои принципы нужно умереть. И мое последнее решение - это то, как именно я умру: от людей, на которых мы напали, (чтобы, - ред.) навсегда остаться в истории как человек, который поддерживал то, что происходит, либо выразить свой финальный протест", - заявил он.

Он также раскритиковал войну, которую начал глава правящего режима рф Владимира путина.

"Я не понимаю ее причин, ее сути. И, как по мне, мы все стали заложниками одного маньяка, который дает нам выбор: либо тюрьма, либо армия, либо тот выход, который выбрал я", - подчеркнул он.

Рэп-исполнитель призвал поклонников послушать альбом, который выпустил накануне, а также пожелал всем "окончания войны и нормальной жизни".

Ранее сообщалось, что в военкомате Усть-Илимска Иркутской области рф произошла стрельба в военкомате, в результате которой ранен один человек.

Позже россиянин, открывший стрельбу в Усть-Илимском военкомате, Руслан Зинин рассказал местным следователям мотивы своего поступка: ранее на войне в Украине погиб его друг.