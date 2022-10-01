Протест российского рэпера – смерть вместо мобилизации

Российский рэп-исполнитель и баттл-MC Иван Петунин, который писал треки и выступал под псевдонимом Walkie покончил с собой, прыгнув с 11-го этажа. Инцидент произошел в пятницу, 30 сентября в российском Краснодаре. Об этом сообщило местное издание 93.ру.
Информацию подтвердили девушка рэп-музыканта, а также его знакомые. Петунин ушел из жизни в возрасте 27 лет.
В своем Telegram-канале он опубликовал предсмертное видео и объяснил, что не желает попасть на войну.
По его словам, хотя у него и есть отсрочка от мобилизации, поскольку он проходил лечение в психоневрологическом диспансере, он уверен, что мобилизация вскоре станет всеобщей. Петунин заявил, что отсрочка его не спасет, так как все части тела и "палец, чтобы жать на курок", у него есть.
Он также раскритиковал войну, которую начал глава правящего режима рф Владимира путина.
Рэп-исполнитель призвал поклонников послушать альбом, который выпустил накануне, а также пожелал всем "окончания войны и нормальной жизни".
Ранее сообщалось, что в военкомате Усть-Илимска Иркутской области рф произошла стрельба в военкомате, в результате которой ранен один человек.
Позже россиянин, открывший стрельбу в Усть-Илимском военкомате, Руслан Зинин рассказал местным следователям мотивы своего поступка: ранее на войне в Украине погиб его друг.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии