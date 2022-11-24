Протест Пашиняна и рассуждения лукашенко: как прошел саммит ОДКБ в Ереване

10:31 24 ноября Киев, Украина





В саммите ОДКБ приняли участие президент российской федерации владимир



Накануне встречи лидеры говорили о том, что одним из важнейших рассматриваемых вопросов будет обсуждение совместных мер по оказанию помощи Республике Армения после обострения конфликта в Нагорном Карабахе.



Однако по результатам саммита премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписывать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ, заявив, что организация "недостаточно четко оценила" ситуацию между Арменией и Азербайджаном и Баку "может расценить это как зеленый свет от организации для дальнейшей агрессии" . 23 ноября в столице Армении Ереване состоялся саммит Организации договора о коллективной безопасности ( ОДКБ ). Во время встречи лидеров Армения обвинила партнеров в недостаточной помощи, а президент беларуси говорил о поражении россии в Украине.В саммите ОДКБ приняли участие президент российской федерации владимир путин , президент беларуси александр лукашенко, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Кыргызской Республики Садыр Жопаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и генсекретарь ОДКБ Станислав Зась.Накануне встречи лидеры говорили о том, что одним из важнейших рассматриваемых вопросов будет обсуждение совместных мер по оказанию помощи Республике Армения после обострения конфликта в Нагорном Карабахе.Однако по результатам саммита премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписывать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ, заявив, что организация "недостаточно четко оценила" ситуацию между Арменией и Азербайджаном и Баку "может расценить это как зеленый свет от организации для дальнейшей агрессии" .

"На данный момент считаю, что поданный на подписание проект... о совместных мерах по помощи Республике Армения не был достаточно доработан, и в таком виде, при всем уважении, я не готов подписывать эти документы", - заявил Пашинян.

Президент республики беларусь лукашенко в свою очередь отметил, что судьба ОДКБ будет зависеть от результата так называемой "спецоперации" в Украине.



Лукашенко заявил, что если россия проиграет и "падет", то ОДКБ "будет под обломками".

"Если россия победит, ОДКБ будет жить. Если, не дай Бог, она не победит, ОДКБ не будет... И в наших странах тоже много горячих голов начали обсуждать эту проблему. Я чувствую, что мы пришли к консенсусу, что если, не дай Бог, россия упадет, это наше место под этими завалами", — цитирует лукашенко белорусское агентство БелТа.

В то же время президент рф владимир путин во время саммита заявил, что "в этом году динамика совместной работы в организации возросла".



Президент рф сказал, что организация в дальнейшем будет следить за выполнением договоренностей по вопросам делимитации границы, разблокирования транспортных коммуникаций, решения гуманитарных проблем и т.д.



Глава страны-агрессора путин выразил надежду, что Баку и Ереван "в конце концов заключат мирный договор". Также он заявил о "ключевой роли общего формата ОДКБ в урегулировании ситуации на Южном Кавказе", а о ситуации в Украине путин пообещал проинформировать коллег по отдельности.

Напомним, ОДКБ, так называемый Ташкентский договор – это своего рода "евразийский ответ НАТО", военно-политический союз Армении, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, а также беларуси и россии. кремль пытается представить ОДКБ как реальную альтернативу Североатлантическому Альянсу и добивается увеличения авторитета этой организации в системе международных отношений.