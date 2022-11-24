Протест Пашиняна и рассуждения лукашенко: как прошел саммит ОДКБ в Ереване

23 ноября в столице Армении Ереване состоялся саммит Организации договора о коллективной безопасности ( ОДКБ ). Во время встречи лидеров Армения обвинила партнеров в недостаточной помощи, а президент беларуси говорил о поражении россии в Украине.
В саммите ОДКБ приняли участие президент российской федерации владимир путин, президент беларуси александр лукашенко, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Кыргызской Республики Садыр Жопаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и генсекретарь ОДКБ Станислав Зась.
Накануне встречи лидеры говорили о том, что одним из важнейших рассматриваемых вопросов будет обсуждение совместных мер по оказанию помощи Республике Армения после обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
Однако по результатам саммита премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписывать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ, заявив, что организация "недостаточно четко оценила" ситуацию между Арменией и Азербайджаном и Баку "может расценить это как зеленый свет от организации для дальнейшей агрессии" .
В саммите ОДКБ приняли участие президент российской федерации владимир путин, президент беларуси александр лукашенко, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Кыргызской Республики Садыр Жопаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и генсекретарь ОДКБ Станислав Зась.
Накануне встречи лидеры говорили о том, что одним из важнейших рассматриваемых вопросов будет обсуждение совместных мер по оказанию помощи Республике Армения после обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
Однако по результатам саммита премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписывать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ, заявив, что организация "недостаточно четко оценила" ситуацию между Арменией и Азербайджаном и Баку "может расценить это как зеленый свет от организации для дальнейшей агрессии" .
Президент республики беларусь лукашенко в свою очередь отметил, что судьба ОДКБ будет зависеть от результата так называемой "спецоперации" в Украине.
Лукашенко заявил, что если россия проиграет и "падет", то ОДКБ "будет под обломками".
В то же время президент рф владимир путин во время саммита заявил, что "в этом году динамика совместной работы в организации возросла".
Президент рф сказал, что организация в дальнейшем будет следить за выполнением договоренностей по вопросам делимитации границы, разблокирования транспортных коммуникаций, решения гуманитарных проблем и т.д.
Глава страны-агрессора путин выразил надежду, что Баку и Ереван "в конце концов заключат мирный договор". Также он заявил о "ключевой роли общего формата ОДКБ в урегулировании ситуации на Южном Кавказе", а о ситуации в Украине путин пообещал проинформировать коллег по отдельности.
Напомним, ОДКБ, так называемый Ташкентский договор – это своего рода "евразийский ответ НАТО", военно-политический союз Армении, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, а также беларуси и россии. кремль пытается представить ОДКБ как реальную альтернативу Североатлантическому Альянсу и добивается увеличения авторитета этой организации в системе международных отношений.
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