Протасевич снова на связи - белорусский узник Роман Протасевич начал вести Twitter

18:44 07 июля Киев, Украина

Белорусский блогер и журналист Роман Протасевич , который на данный момент находится под домашним арестом, объявил о возобновлении своей активной деятельности в социальных сетях.



«Привет, друзья. Это мой новый Twitter. Потихонечку возвращаюсь к жизни в Интернете», — сказал он.



По словам Протасевича, теперь он будет на связи в любой момент.

«Потихонечку возвращаюсь к жизни в интернете. Теперь всегда буду на связи, вы в любой момент можете мне написать или что-нибудь прокомментировать, я постараюсь максимально быстро на это ответить», — заявил Протасевич в видеообращении.



В ответ на один из комментариев он также заявил, что его процессуальный статус не изменился. При этом Протасевич заверил, что ведет аккаунт и отвечает на сообщения самостоятельно, «без присмотра».

Романа Протасевича и его девушку Софью Сапегу, которых месяц назад задержали после принудительной посадки самолета в Минске, перевели под домашний арест.



23 мая в аэропорту Минска совершил принудительную посадку самолет Ryanair рейсом Афины — Вильнюс.



Самолет посадили якобы из-за сообщения о минировании: в Минтрансе Беларуси заявили, что сообщение поступило якобы от ХАМАС, а Александр Лукашенко утверждал, что информацию получили из Швейцарии. И ХАМАС, и власти Швейцарии опровергли эти заявления. Швейцарский провайдер электронной почты Proton Technologies AG заявил, что сообщение о «минировании» поступило уже после разворота самолета на Минск.



Рейсом летел бывший главный редактор беларуского оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, которого сразу после посадки задержали в аэропорту Минска. Вместе с ним задержали его девушку, россиянку Софию Сапегу.



Протасевич в Беларуси включен в список «причастных к террористической деятельности». Telegram-канал Nexta активно освещал и помогал координировать беларуские протесты против диктаторского режима Александра Лукашенко, которые вспыхнули в стране после фальсифицированных президентских выборов в августе 2020 года.