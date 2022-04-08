Протасевич снова на связи - белорусский узник Роман Протасевич начал вести Twitter

Белорусский блогер и журналист Роман Протасевич, который на данный момент находится под домашним арестом, объявил о возобновлении своей активной деятельности в социальных сетях.
«Привет, друзья. Это мой новый Twitter. Потихонечку возвращаюсь к жизни в Интернете», — сказал он.
По словам Протасевича, теперь он будет на связи в любой момент.
Романа Протасевича и его девушку Софью Сапегу, которых месяц назад задержали после принудительной посадки самолета в Минске, перевели под домашний арест.
23 мая в аэропорту Минска совершил принудительную посадку самолет Ryanair рейсом Афины — Вильнюс.
Самолет посадили якобы из-за сообщения о минировании: в Минтрансе Беларуси заявили, что сообщение поступило якобы от ХАМАС, а Александр Лукашенко утверждал, что информацию получили из Швейцарии. И ХАМАС, и власти Швейцарии опровергли эти заявления. Швейцарский провайдер электронной почты Proton Technologies AG заявил, что сообщение о «минировании» поступило уже после разворота самолета на Минск.
Рейсом летел бывший главный редактор беларуского оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, которого сразу после посадки задержали в аэропорту Минска. Вместе с ним задержали его девушку, россиянку Софию Сапегу.
Протасевич в Беларуси включен в список «причастных к террористической деятельности». Telegram-канал Nexta активно освещал и помогал координировать беларуские протесты против диктаторского режима Александра Лукашенко, которые вспыхнули в стране после фальсифицированных президентских выборов в августе 2020 года.
23 мая в аэропорту Минска совершил принудительную посадку самолет Ryanair рейсом Афины — Вильнюс.
Самолет посадили якобы из-за сообщения о минировании: в Минтрансе Беларуси заявили, что сообщение поступило якобы от ХАМАС, а Александр Лукашенко утверждал, что информацию получили из Швейцарии. И ХАМАС, и власти Швейцарии опровергли эти заявления. Швейцарский провайдер электронной почты Proton Technologies AG заявил, что сообщение о «минировании» поступило уже после разворота самолета на Минск.
Рейсом летел бывший главный редактор беларуского оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, которого сразу после посадки задержали в аэропорту Минска. Вместе с ним задержали его девушку, россиянку Софию Сапегу.
Протасевич в Беларуси включен в список «причастных к террористической деятельности». Telegram-канал Nexta активно освещал и помогал координировать беларуские протесты против диктаторского режима Александра Лукашенко, которые вспыхнули в стране после фальсифицированных президентских выборов в августе 2020 года.
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