Просил ли Китай Россию не нападать на Украину во время Олимпиады в Пекине?

10:48 23 Январь Киев, Украина

В неудобной ситуации оказалось правительство Китая после того, как агентство Bloomberg рассказало о просьбе Си Цзиньпина к Путину не омрачать наступлением на Украину проводимых в Пекине олимпийских игр. Оправдываясь перед Кремлем, посольство Китая в России отказалось от таких слов своего главы государства, назвав публикацию фейком и провокацией.

На странице дипломатического представительства в Twitter появилось соответствующее заявление.

Как видим, в своем оправдательном заявлении китайские дипломаты слово в слово придерживались выражений «российских братьев», чтобы доказать свою пророссийскую позицию в отношении украинского вопроса.

В статье Bloomberg говорилось о том, что глава Китая не хотел бы, чтобы "Путин затмил важный для Китая момент, спровоцировав глобальный кризис безопасности с США и Европой".

Такие слова в МИД РФ расценили как информационную спецоперацию американских спецслужб. Впрочем, это уже никого не удивит, ведь во всех бедах России видны «происки коварных американцев», а не собственные политические промахи.